影／熱浪延燒柏油路「熱到融化」 英男喊：我還穿著Air Force 1踩上去！

英國熱浪持續延燒，當地溫度一天比一天高。日前一名男子出門時，竟然發現路面的瀝青已經熱到開始融化。

據《鏡報》（Mirror）報導，近期英國面臨一波熱浪襲擊，英國運輸大臣格蘭·夏普斯（Grant Shapps）甚至表示，未來必須更換並提升基礎建設以抵擋熱浪。

日前一名男子外出時，就發現路面的瀝青熱到開始融化。男子拍攝影片上傳至TikTok，影片中男子寫道：「因為英國這波熱浪，現在連路面都開始融化了」，後面還無奈補上「而且我穿著白色的Air Force 1踩上去」，直說踩到口香糖還比這個好清。

畫面中男子用樹枝撥動路面，可以清楚看見路面已經呈現泥稠狀。不少網友留言，表示擔心這波熱浪帶來的影響。也有網友說「路面都已經融化了，還有人在這種天氣帶狗出去散步」。

綜合外媒報導指出，因為天氣過熱，英國已經傳出不少災情，其中包含鐵道起火燃燒導致車次延誤、民宅起火燃燒讓民眾倉皇逃離，倫敦的停機坪也傳出路面融化。