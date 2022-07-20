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妻連生5對雙胞胎…丈夫被嚇到 斥責「不正常」狠心拋棄

聯合新聞網／ 綜合報導
烏干達一名男子因妻子生了五對雙胞胎，認為這現象不正常，因而拋棄妻兒11人，讓妻子一人承擔照顧責任。示意圖。圖片來源／ingimage
烏干達一名男子因妻子生了五對雙胞胎，認為這現象不正常，因而拋棄妻兒11人，讓妻子一人承擔照顧責任。示意圖。圖片來源／ingimage

烏干達傳出有父親因妻子生了五對雙胞胎，認為這現象不正常，因而拋棄妻兒11人，讓妻子一人承擔照顧責任。

來自烏干達的葛洛麗雅（Nalongo Gloria）在與丈夫薩隆戈（Ssalongo）生下他們的第五對雙胞胎，也就是第9個跟第10個孩子時，薩隆戈向葛洛麗雅表示，「這太不正常了」，而拋棄他們母子11人。

根據《鏡報》報導，薩隆戈並沒有為自己的家庭做好準備，以至於在妻子生下他們的第五對雙胞胎時，離他們而去。葛洛麗雅表示，她在懷上雙胞胎的第三天時，告訴丈夫這個好消息，但卻被薩隆戈指責「太過分」，並要她趕回家，隨後把葛洛莉雅送去當家庭幫傭。

葛洛莉雅表示：「我不後悔生這麼多孩子，我知道他們的父親不喜歡他們，所以我不能把孩子們丟給他們的父親。儘管有挑戰，但我永遠不會拋棄我的孩子們」

雙胞胎 烏干達

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