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影／歐洲熱浪來襲熱到能煎蛋 他用陽光做出一份「英式早餐」

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名男子利用熱浪「做早餐」。圖擷自抖音影片
英國一名男子利用熱浪「做早餐」。圖擷自抖音影片

真的太熱啦！熱浪襲擊英國，各地紛紛傳出炎熱天氣造成的災情。不過英國一名男子卻利用這個機會「做早餐」，讓網友嘖嘖稱奇。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名30歲的英國男子丹尼（Danny Haw）日前在抖音上傳一段影片。影片寫著「在英國的陽光下做早餐，早餐做好了！」還加上「在戶外煮飯」、「2022英國熱浪」、「明天換烤肉」等標籤。

影片中男子將冰箱搬到戶外，在冰箱上面的金屬處打了一顆蛋。除了蛋之外，男子還利用冰箱金屬煎了培根和豆子。男子表示，他覺得英國從來沒這麼熱過，剛好最近他買了一台冰箱，於是他就想試試能不能用陽光在冰箱上煮食物。

拍攝影片的時間接近中午，他將食物放在烈日下曝曬30分鐘，沒想到再回來看真的所有東西都熟了！男子後來吃了煎好的蛋，覺得這個實驗很有趣。

這段影片引發網友熱議，有網友說「我要點餐，請給我一份英式早餐。」另一名網友則分享，自己之前也做過類似實驗，不過後來失敗了。

英國近日面臨熱浪襲擊，預計最高溫將達攝氏41度。日前英國就因氣溫過高，火車鐵軌起火燃燒、列車誤點。英國更首度發布紅色高溫警報。

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