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英男到希臘度假享受陽光 離奇死在日光浴躺椅上
盛夏美好讓不少歐洲人捉緊時間飛往各地度假，歐洲的度假聖地希臘更是滿滿人潮，但日前卻傳出一名英國籍遊客躺在沙灘上的日光浴躺椅，失去生命跡象好幾小時，才被發現。
根據《太陽報》報導，這名54歲英籍男子在希臘克里特島嶼北部的度假勝地斯塔里達（Stalida）度假，因為躺在日光浴下好幾個小時都沒有移動，被一旁的遊客發現，趕緊通報救護人員，男子被送往伊拉克利翁大學醫院（Heraklion University Hospital）後，宣告不治。
英國外交部發言人透露，官方正在協助這名男子的家人前往希臘克里特島處理後事。除了希臘意外之外，西班牙也傳出有英籍遊客從飯店7樓墜樓，當場死亡；還有一名34歲男子到秘魯庫斯科遊玩，不慎跌落山溝受到重傷。
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