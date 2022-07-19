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家人相繼走上絕路…京阿尼縱火釀36死滿三年 兇手「負之連鎖」身世背景曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
日本動畫製作公司「京都動畫」2019年7月18日遭縱火，造成36人死亡、33人輕重傷慘劇。圖／歐新社資料照
日本動畫製作公司「京都動畫」2019年7月18日遭縱火，造成36人死亡、33人輕重傷慘劇。圖／歐新社資料照

2019年7月18日，日本動畫公司「京都動畫（京都アニメーション，台簡稱京阿尼）」遭到一位名為青葉真司的男子闖入縱火，造成36人死亡、35人受傷的重大慘案。如今三年過去，日本媒體也專題報導的形式，介紹犯人的身家背景。

根據日本媒體「文春Online」報導，青葉出身自埼玉縣市綠區，父親是一位計程車司機，還有一位哥哥和妹妹。青葉的母親因為和幼稚園老師外遇而離婚，和家中幾乎切斷關係。約在青葉升上國中時，父親則因為出了車禍，遭到所屬的計程車隊開除。家裡一下子失去經濟來源，親子之間也不斷產生衝突。

青葉自從高中畢業之後，就開始到便利商店打工，沒有從事正職工作。長久以來失去工作與生活熱情的父親，則突然在某一天自絕生路。不久後和父親同住的妹妹自殺、哥哥後來也走上絕路，原本一家五口的家庭，頓時只剩下青葉一人。

家破人亡的青葉，生活也逐漸越來越扭曲。2006年9月，他因為偷女性內衣而遭到逮捕，被法院判決緩起訴。2012年6月，他因持刀搶劫便利商店，被判處3年6個月的徒刑，他在獄中還被診斷出有精神方面的疾病，2016年出獄之後，他因為經常大聲喧嘩，並且大音量播放音樂等等的行為，被鄰近居民以異樣眼光看待。

報導認為，顯然青葉就是在這般「負面連鎖」之下，才會漸漸走上歪路。雖然他所犯的罪無可饒恕，不過專家認為大眾也該知道青葉的生涯軌跡，瞭解為何他會出現這般罪行，並預防同樣的狀況再度發生。

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京都動畫 日本 縱火

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