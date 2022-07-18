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非洲開環境高峰會 聚焦自然保護區

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

自然保護區是保障非洲生物多樣性的最後防線！ IUCN 非洲保護區大會（Apac） 17日於盧安達首都基加利召開，非洲多國領袖與多名環保人士聚首，探討如何保護橫跨非洲的自然保護地，減少並修復對生物棲地的破壞，如成立跨域基金、或者賦予當地原住民更多土地的權利。

聚焦尋找新資源

衛報》報導，本次會議聚焦於尋找新資源來協助非洲的保護區，因為非洲絕大部分的保護區或國家公園等都遇上資金不足、管理不佳等狀況，導致保護區形同虛設，更被稱為「紙公園」。環保人士呼籲成立「泛非保護信託基金」（A-Pact），透過旅遊收入來補充政府基金的缺口。

該次會議也將針對原住民在保護生態的關鍵性角色進行討論，探討是否賦予原住民土地權利，以確保當地生態系的繁榮。研究指出，原住民傳統的生活模式是與自然共存的好方法，但大多數原住民族群卻沒有擁有土地的合法權利。

環保人士進一步指出，目前氣候極端變化與生物多樣性喪失是最急迫兩大挑戰，然而「重視和保護自然至關重要，但這還不夠」，因為在各國致力保護自然的過程中，還將延伸出許多貧富差距或者不平等的狀況。

保護區是最後防線

德國之聲》報導，目前有超過100萬種物種的生存，因為人類出現而受到嚴重威脅。非洲境內有超過8500個自然保護區，面積約佔整個非洲大陸14%的土地與17%的海域。聯合國報告指出，非洲就有超過9千種動植物正面臨滅絕的危機。

尤其非洲總計有超過13億的人口，且人口還在持續擴張中，造成自然環境愈來愈大的壓力。非洲野生生物基金會執行長薩布亞指出，人口成長意味著更大的土地需求，威脅到自然保護區的土地，而「良好規劃的保護區，是非洲生物多樣性最後的防線」。

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非洲 保護區

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