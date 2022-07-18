專挑空屋下手！ 高手半年偷72台熱水器「幾乎難以查覺」

日本栃木縣近來發生多起不尋常的竊盜案。嫌犯專挑住宅外的「熱水器」下手，拆除後將其零件變賣換得錢財。類似案件半年內就多達25起，一共72台熱水器被偷，引起警方的高度關注。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，去年一整年下來，栃木縣只發生過3起熱水器竊盜案，今年發生的頻率明顯暴增。熱水器業者指出，嫌犯拆除的手法相當專業，往往在拆下機器之後的牆面，旁人都看不出來有熱水器被偷盜過的痕跡。而且小偷還專挑空屋、空房下手，等到屋主發現熱水器不見時，通常已經過了好一段時間。

日本警方在今年6月，總算在栃木縣櫻市逮捕到一位32歲無職男性。男子供稱，他偷熱水器主要是為了變賣金屬獲利，像是內部的銅製鍋爐等等。一台熱水器差不多15到40公斤，一公斤則能夠以230日幣（約相當於新台幣49元）的價格賣給回收業者，而越大台的熱水器，賣出的價格自然越高。

回收業者稱，除非是個人一次拿著過於大量的金屬前來，否則很難判斷對方販售的是不是贓物。警方則呼籲住家要裝好攝影機，一看到可疑人物就要立刻通報，否則若不儘早防範，將來類似行為恐怕會越來越普遍，成為治安上的破口。