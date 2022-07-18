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統一教會出過飲料「喝起來像可樂」 McCOL今在日幾乎絕跡

聯合新聞網／ 綜合報導
與安倍刺殺案相關的「統一教會」，相關企業所推出的碳酸飲料「McCOL」。圖擷取自樂天市場
與安倍刺殺案相關的「統一教會」，相關企業所推出的碳酸飲料「McCOL」。圖擷取自樂天市場

安倍晉三意外遇刺身亡，震驚日本及全球社會。目前調查顯示，嫌犯山上徹也是因為母親加入了「平和統一家庭聯合」教會（舊稱「統一教會」），因為對該教捐獻了高額資金破產，成為山上的犯案動機。這也使得統一教會與其相關事物，意外成為近日的話題。

根據日本媒體「日刊現代」報導，統一教會的關係企業「一和」，曾經在1982年開始販賣過一款罐裝碳酸飲料「McCOL」。這款飲料起初發跡於韓國，隨後被引進日本。雖然看起來像是可樂，不過其實是加了碳酸和砂糖的麥茶，許多日本人都認為味道不佳。

如果是超過40歲的日本民眾，或許對McCOL都還有點記憶。不過現今McCOL已經漸漸退出市面，除了在樂天等網路商城還有販售之外，已經很難從一般的零售商或自動販賣機找到了。

報導指出，就算是在東京聚集韓系店家的街區中，也都沒找到McCOL的蹤跡。一位韓國超市店員表示，幾年前就已經沒再進貨McCOL了，不過在一些個人開設的韓式料理店內，偶爾還會出現這款飲料。最後記者也在新宿的連鎖店唐吉軻德中，發現還有販售McCOL，證明其在日本尚未完全絕跡。

安倍晉三 日本

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