美俄太空總署簽協議 整合載人飛國際太空站任務

美國航太總署與俄羅斯聯邦太空總署今天說，雙方簽訂期待已久的協議，將整合飛到國際太空站的航班，讓俄國太空人搭乘美製太空船，換取讓美國太空人搭乘俄國聯合號太空船。

路透社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）在聲明中說，「這項協議符合俄羅斯與美國利益，將促進國際太空站（International Space Station）計畫架構內的合作發展」，有助於「為和平目的探索我們的外太空」。

美國國家航空暨太空總署（NASA）與俄羅斯聯邦太空總署是合作20年的太空站核心夥伴，多年來都在試圖恢復整合例行載人航班，以作為雙方長期民間聯盟的一部分。隨著美俄關係因烏克蘭戰爭而變得緊繃之際，現在這已成為兩國最後的合作連結之一。

NASA表示，新協議下的第一個整合航班將在9月升空，美國太空人盧比歐（Frank Rubio）將與兩名俄羅斯太空人普羅柯皮耶夫（Sergey Prokopyev）和佩捷林（Dmitry Petelin），從莫斯科在哈薩克租借的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）升空到國際太空站。

作為交換，俄羅斯太空人基基娜（Anna Kikina）將與兩名美國太空人和一名日本太空人搭乘太空探索科技公司（SpaceX）「乘龍」（Crew Dragon）太空船，從NASA位於佛羅里達州的甘迺迪太空中心（KennedySpace Center）飛至國際太空站。

這兩個機構先前曾分享美國太空梭與俄羅斯聯合號太空船（Soyuz）的太空人座位。

NASA太空梭於2011年退役後，美國依靠俄羅斯的聯合號太空船將美國太空人送上國際太空站，直到2020年NASA才使用SpaceX的乘龍太空船以恢復載人太空飛行能力，啟動從佛州飛到國際太空站的例行航班。

本身為工程師的基基娜是俄羅斯現役太空人成員中的唯一女性，她將成為首位搭乘SpaceX乘龍太空船的俄羅斯人。在美俄雙方仍在敲定協議時，她一直在休士頓的NASA太空人總部接受飛行任務訓練。

NASA表示，讓至少一名俄羅斯人與一名美國人進駐太空站，對維持國際太空站的運作至關重要。

NASA今天發布聲明說：「整合送太空人上太空站，可確保太空站上有受過妥善訓練的人員，能夠進行基本維修工作與太空漫步。」

歐洲太空總署（European Space Agency）前幾天終止與俄羅斯將探測器送上火星的合作關係，激怒了俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈辛（Dmitry Rogozin），他禁止國際太空站上的俄羅斯太空人使用歐洲製機器手臂。

然而，在NASA宣布這項協議的數小時前，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）開除羅戈辛，宣布由副總理暨前國防部副部長波瑞索夫（DYuri Borisov）接任。

羅戈辛是易挑起爭端的民族主義者，力挺俄羅斯揮軍入侵烏克蘭。他曾諷刺地說，美國太空人應該從彈跳床跳到太空站，而非搭乘俄羅斯太空船。