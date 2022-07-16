死在幼稚園外！3歲男童遭父遺車內6小時熱死 推算車內高溫達77°C

酷熱天氣下父母一定要小心看顧好子女！美國近日發生男童車內熱死的悲劇，佛羅里達州有1名3歲男童被父親遺留在私家車內達6小時，直至下午3時才有學校人員發現男童不見了，他父親趕到車內卻為時已晚，男童已顯得沒甚反應，送院搶救終不治。

警方指男童父母都是該幼稚園職員，最近是該市全年最熱日子，相信父親把車停泊在幼稚園外，卻不小心將兒子鎖在車內肇禍。當地傳媒指事發當日體感溫度達華氏101度（約攝氏38.3度），考慮各因素推算車內溫度可高達華氏172度（約攝氏77.8度），足以會令人窒息。

事發於當地幼稚園外，男童父母都是中心內職員。（wsvn新聞截圖）

事發於當地幼稚園外，男童父母都是中心內職員。（wsvn新聞截圖）事發於佛羅里達州邁阿密加登斯市（Miami Gardens），警方交代案情，指1名3歲男童在停泊幼稚園外的汽車內活活焗死，最近是當地每年最熱的日子。男童就讀於路巴維特奇教育中心（Lubavitch Educational Center）幼稚園，父母都是職員，並且育有數名孩子，但警方未有說名子女確實人數及有多少名孩子就讀該校，但相信是父親不小心將兒子鎖了在車內，因為其他家人當時全部都進入了學校。

當地傳媒《邁阿密先驅報》（Miami Herald）報道，男童父親並無有意把兒子遺留在車上，而男童當天無點名，之後有人發現整天都不見他蹤影，才通知其父親，這時已是下午3時，男童足足困在車內6小時。父親此時才驚覺忘了兒子，於是立即衝向座駕，但男童被救出時已沒什麼反應，送院搶救後證實不治。

警方正就事件調查男童父親，並申請搜查令檢查附近所有建築的閉路電視，以確定男童是否意外死亡，且會研究是否對男童父親提出控罪。

美媒推算當時室外氣溫超過華度90多度（約攝氏32.2度），按美國國家公路交通管理局的估算，室外氣溫華氏90度（約攝氏32度）的情況下，車子關上車窗，短短1小時內溫度可高返華氏130度以上（逾攝氏54.4度）。

不過，地方傳媒指邁阿密當天室外氣達溫華氏93度（33.8度），周一（11日）邁阿密加登斯市氣溫炎熱，酷熱指數（體感溫度）達華氏101度（約攝氏38.3度），推測車內溫度可能曾高達華氏172度（約攝氏77.8度），會令人窒息。

鄰居向當地傳媒表示，男童的家庭充滿愛，所有小孩總是很開心的樣子，平日會見到他們出來跑跑跳、玩滑板及球。幼稚園園長就發聲明，稱事件影響學校及社區內很多人，難以形容現時的悲傷，會向所有職員及學生提供心理輔導。

當地兒童安全組織 Kids and Car Safety表示，這宗悲劇可以發生在任何父母身上，家長一定要訓練自己經常留意後座，確保有帶孩子下車。佛羅里達州夏季天氣酷熱，1998年以來在全美車廂內熱死人數排第二，超過100人。而全美國在2018至2019年間，年均有53名兒童在車廂內中暑死亡，大多數是被父母遺忘在車內。

延伸閱讀：

悲-8孩之母遭2隻比特犬狂咬慘死-兒子目擊崩潰-警當場擊斃1犬

6歲童踩單車遭響尾蛇咬-父無帶手機崩潰截路人求救-結局極悲痛

文章授權轉載自《香港01》