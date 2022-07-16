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前所未見！被紙和膠水蓋住 梵谷畫作背後藏另一「未割耳自畫像」

前所未見！被紙和膠水蓋住 梵谷《農婦》背後藏另一未割耳自畫像

香港01／ 文．許懿安
圖為被發現藏在名畫家梵谷筆下《農婦的頭像》背後的自畫像，畫中可見他的耳朵仍在，專家估計這是他比較早期的作品。（蘇格蘭國家畫廊）
圖為被發現藏在名畫家梵谷筆下《農婦的頭像》背後的自畫像，畫中可見他的耳朵仍在，專家估計這是他比較早期的作品。（蘇格蘭國家畫廊）

為了看看這位前所未見過的梵谷（Vincent van Gogh），你需要有超人的視力。

身在愛丁堡的專家為了一場將舉行的展覽，對一幅梵谷畫作進行掃描，意外發現一幅從來不為人知的自畫像。這個「秘密」已被隱藏好幾個世紀。

當時愛丁堡畫廊將舉行夏季展覽「對印象派的品味」（A Taste for Impressionism），專家使用X光檢查梵高作品《農婦的頭像》（Head of a Peasant Woman）。結果令人驚訝不已。

蘇格蘭國家美術館管理人史蒂文森（Lesley Stevenson）稱在看到以下的影像時感覺震撼。她說：「梵谷在看著我們」。

畫廊稱，這畫藏在《農婦的頭像》畫布的背面，被厚厚紙板和膠水覆蓋。這是梵谷的一種做法：他為省錢往往在畫布的另一面作畫。

這幅自畫像相信是在20世紀初裝錶。它顯示梵谷戴着上一頂有邊的帽子，其左耳仍在——這是一條線索，他在1888年12月割掉部份左耳，所以這幅畫可能早期創作的。

畫廊的高級策展人稱福爾（Frances Fowle）稱這個發現令人激動，又說這樣的時刻是非常罕見。她說：「我們發現了梵谷的一件不為人知的作品。」

至於這畫能否與《農婦的頭像》分開，目前仍有爭議。有專家認為這是可行的，但需要大量的時間和耐性，以防破壞另一面的畫。他們稱，即便能順利從畫中取出畫像來，也需要很長的時間。

名畫家梵高筆下《農婦的頭像》（Head of a Peasant Woman）。這是他1885年的作品。（蘇格蘭國家畫廊）
名畫家梵高筆下《農婦的頭像》（Head of a Peasant Woman）。這是他1885年的作品。（蘇格蘭國家畫廊）

延伸閱讀：

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梵谷自畫像終確認是真跡-兩大不尋常處一直惹質疑

文章授權轉載自《香港01》

美術館 梵谷

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