日本暴走族都變大叔團？成員透露「圓年輕時的夢」被抓還很光榮

「暴走族」是長期困擾日本交通治安的一項問題。而近來日本的暴走族事件越來越多之外，不少的參與者還都是40甚至50以上的社會人士，顯示過往以青少年為主的暴走族，還有越來越「高齡化」的趨勢。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，今年6月，神奈川縣川崎市逮捕了一位43歲的暴走族領導。三天之後，滋賀縣也出現由暴走族的騷動事件，其首謀也是一位中年男子。

根據日本警視廳資料統計，以青少年為中心的暴走族，從2005到2015十年來減少了四成左右。然而許多過去曾經仰慕暴走族，如今取得社經地位，財產也算有餘裕的中年男子，紛紛買下機車加以改造，組成性質類似的「舊車會」，其數量和過去相比膨脹了兩倍以上。

一位50多歲的關西舊車會領導透露，他年輕時買不起機車，騎車技術也無從磨練。後來他中年加入暴走族圓夢，發現很多年輕人還會跑來向他討教，讓他覺得非常有成就感。也有一位暴走族總長表示，雖然在觸犯交通規則會被警方盯上，但要是被警察逮捕了，反而會成為一種勳章，在同伴之間締造傳說。

不過也有「舊車會」採用保守的作法，像是每次要出團之前，還會向警方報備，且過程中不違反交通規則。他們認為，「舊車會」就是舊車會，應該要和暴走族的行為有所區分，在追求自我愉悅的同時，也應該避免打擾其他一般民眾。