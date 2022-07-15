小象掉進洞出不來 母象心急跪地昏厥！2人幫CPR終甦醒

在西方文化中，子女大學畢業後離家找工作被視為成年獨立的第一步。但隨著近年來生活成本節節攀升，愈來愈多歐美子女即使有工作也選擇搬回家與父母同住。專家指出，這些20多歲到30多歲的「迴力鏢小孩」可能逐漸成為一種常態而非特例，在過去這會被視為羞恥，但如今這樣的觀念正在鬆動。

2022-07-14 21:10