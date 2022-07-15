小象掉進洞出不來 母象心急跪地昏厥！2人幫CPR終甦醒
泰國考艾國家公園（Khao Yai National Park）一頭小象日前受困在排水坑中，母象試圖將小象救出卻失敗，母象甚至一度昏厥，事後經工作人員協助為母象CPR，母象才終於甦醒。
根據《Thai PBS》報導指出，13日考艾國家公園一頭小象掉進排水坑中，母象試圖救出小象，但無法成功，園區工作人員出動挖土機及多名人力進行救援作業，工作人員先將母象麻醉，再讓母象趴在洞口，讓小象可以吸吮母乳。
工作人員利用挖土機將小象救出，然而母象卻臨時昏厥，2名工作人員立即為母象CPR，小象則在一旁哀嚎，依偎在母象身邊不願離開。最終母象終於甦醒，隨後便帶著小象走進森林。
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