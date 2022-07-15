快訊

南投4死命案歹徒持雙槍行凶 3被害人是8年前舊案證人

小象掉進洞出不來 母象心急跪地昏厥！2人幫CPR終甦醒

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國考艾國家公園發生小象受困意外。圖／取自外媒
泰國考艾國家公園發生小象受困意外。圖／取自外媒

泰國考艾國家公園（Khao Yai National Park）一頭小象日前受困在排水坑中，母象試圖將小象救出卻失敗，母象甚至一度昏厥，事後經工作人員協助為母象CPR，母象才終於甦醒。

根據《Thai PBS》報導指出，13日考艾國家公園一頭小象掉進排水坑中，母象試圖救出小象，但無法成功，園區工作人員出動挖土機及多名人力進行救援作業，工作人員先將母象麻醉，再讓母象趴在洞口，讓小象可以吸吮母乳。

工作人員利用挖土機將小象救出，然而母象卻臨時昏厥，2名工作人員立即為母象CPR，小象則在一旁哀嚎，依偎在母象身邊不願離開。最終母象終於甦醒，隨後便帶著小象走進森林。

泰國考艾國家公園發生小象受困意外。圖／取自外媒
泰國考艾國家公園發生小象受困意外。圖／取自外媒

CPR 泰國

延伸閱讀

應徵者不被錄用竟嗆「整間店外勞味」 網友：幸好沒錄取

男友每年「和前任過紀念日」讓她難接受 網轟：留著幹嘛

在台越南服飾店「拒接台灣客」 內行曝真相：身材差很多

超級月亮「引戰」！鄉民比拚Android畫素 這款戰力未免太高

相關新聞

替6歲小孩刺青？刺青師澄清：無毒噴墨讓孩子有自信

紐西蘭一名刺青師擅長為兒童設計刺青，讓孩子留下美好回憶。 據ODDITYCENTRAL報導，2016年時，勞德（Benjamin Lloyd）幫朋友的小孩用噴墨的方式，在手臂上畫上骷髏和玫瑰圖案

隱身的梵谷自畫像 137年後蘇格蘭畫廊用X光揭露

英國蘇格蘭一間畫廊今天宣布，「振奮地」發現傳奇大畫家梵谷一幅先前不為人知的自畫像，這幅藏在另一幅畫作後面的肖像，左邊耳朵...

23歲男為撿手機掉入火山口獲救受輕傷 卻因1事面臨被起訴

闖入禁地已經危險，還要冒險拾回手機，幸好沒發生致命意外！一名23歲美國男子與親友到意大利維蘇威火山觀光，但他不想買票，擅自繞道硬闖入危險路線，走到海拔4,202呎的火山口。其間他拍照時甩手掉了手機，為了拾回手機，竟意外掉進火山口，幸被當地導遊救起，只是手腳擦傷，虛驚一場，但義大利或對其行為作出檢控。

歐美興起「迴力鏢小孩」成年搬回家住 不再是丟臉的事

在西方文化中，子女大學畢業後離家找工作被視為成年獨立的第一步。但隨著近年來生活成本節節攀升，愈來愈多歐美子女即使有工作也選擇搬回家與父母同住。專家指出，這些20多歲到30多歲的「迴力鏢小孩」可能逐漸成為一種常態而非特例，在過去這會被視為羞恥，但如今這樣的觀念正在鬆動。

熱浪又缺雨 墨西哥宣布進入乾旱緊急狀態

墨西哥宣布進入乾旱緊急狀態，此舉讓有關當局能夠採取特別措施，藉以保障受災嚴重地區的用水供應

德國洪水災區一年後成什麼樣子？居民：聽到水聲都害怕

2021年夏天，德國的阿爾河谷遭受了毀滅性的洪水。一年後，許多居民仍在為重建他們的生活而掙扎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。