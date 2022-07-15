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替6歲小孩刺青？刺青師澄清：無毒噴墨讓孩子有自信

聯合新聞網／ 綜合報導
勞德為孩子噴墨刺青，孩子都非常喜歡。圖片來源／勞德臉書
勞德為孩子噴墨刺青，孩子都非常喜歡。圖片來源／勞德臉書

紐西蘭一名刺青師擅長為兒童設計刺青，讓孩子留下美好回憶。

ODDITYCENTRAL報導，2016年時，勞德（Benjamin Lloyd）幫朋友的小孩用噴墨的方式，在手臂上畫上骷髏和玫瑰圖案。由於筆觸細膩，看起來就像真實的刺青，引發網路熱烈討論。勞德當時發文寫到，如果那篇發文有超過50個讚，他就會去兒童醫院幫孩子「刺青」，為孩子們加油打氣。沒想到發文後才短短幾個小時，讚數就衝破40萬。

勞德後來信守承諾，去兒童醫院替孩子噴墨刺青。他表示，孩子都又驚又喜，捨不得洗澡。他認為刺青為孩子們增添信心，自己也因著看到孩子笑顏逐開感到非常滿足。

沒想到一個無心的貼文，為他開啟了事業第二春。現在他除了替成人刺青之外，也很常替孩子以噴墨的方式「刺青」。他提到，自己可以用固定的模板作畫，因此為孩子噴墨的前置作業不到十分鐘就能完成。他也強調，自己使用的是無毒的墨水，孩子只要洗澡就可以洗掉。

刺青

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