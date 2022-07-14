快訊

蒙面槍手早到場埋伏 趁員工下班「一句話」突破管制闖入

美股道瓊早盤重挫逾600點 市場預期Fed可能擴大升息

南投歹徒行兇手法曝光 公司負責人弟弟、課長被上銬陳屍現場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

23歲男為撿手機掉入火山口獲救受輕傷 卻因1事面臨被起訴

香港01／ 喬納森
23歲美國男與3名親友，在本月9日到義大利維蘇威火山觀光，他們不想買票進入指定的旅客登山路徑，而繞道找了一條危險路線登上海拔4,202呎的火山口。圖擷自/GOOGLE MAP
23歲美國男與3名親友，在本月9日到義大利維蘇威火山觀光，他們不想買票進入指定的旅客登山路徑，而繞道找了一條危險路線登上海拔4,202呎的火山口。圖擷自/GOOGLE MAP

闖入禁地已經危險，還要冒險拾回手機，幸好沒發生致命意外！一名23歲美國男子與親友到義大利維蘇威火山觀光，但他不想買票，擅自繞道硬闖入危險路線，走到海拔4,202呎的火山口。其間他拍照時甩手掉了手機，為了拾回手機，竟意外掉進火山口，幸被當地導遊救起，只是手腳擦傷，虛驚一場，但義大利或對其行為作出檢控。

綜合外媒報導，23歲美國男與3名親友本月9日到義大利維蘇威火山觀光，他們不想買票進入指定的旅客登山路徑，擅自繞道找了一條危險路線登上海拔4,202呎的火山口。當他到達火山口，即做旅客指定動作拍照打卡，卻忘形得不小心掉了手機進火山口，而他為了撿回手機，竟也意外掉到進火山口。

幸好當地導遊留意到情況，趕至現場將他從火山口拉上來，男子獲救時手腳及背部被割傷及有瘀傷，傷勢輕微，眾人在援救隊引領下逃出險境，再坐直升機離開。雖然男子能逃過大難，但由於他闖進危險區域，將面臨被義大利當局以「非法闖入禁地」罪名起訴。

維蘇威火山是一座活火山，為義大利著名旅遊景點，曾在西元79年經歷過一次大爆發，並掩蓋了龐貝古城，導致1.6萬居民死亡。至18世紀，考古學家才挖掘出龐貝古城遺址，建築跟遺體都保存良好，該地也同樣是觀光勝地。

延伸閱讀：

為打撈26年好友遺體 印尼義氣哥無懼腐蝕 赤身跳入伊真火山口湖

港女KOL逼狗危站黃牛山崖邊打卡 一個動作惹公憤 網民批無腦

文章授權轉載自《香港01》

義大利 導遊 活火山 遺址

相關新聞

23歲男為撿手機掉入火山口獲救受輕傷 卻因1事面臨被起訴

闖入禁地已經危險，還要冒險拾回手機，幸好沒發生致命意外！一名23歲美國男子與親友到意大利維蘇威火山觀光，但他不想買票，擅自繞道硬闖入危險路線，走到海拔4,202呎的火山口。其間他拍照時甩手掉了手機，為了拾回手機，竟意外掉進火山口，幸被當地導遊救起，只是手腳擦傷，虛驚一場，但義大利或對其行為作出檢控。

歐美興起「迴力鏢小孩」成年搬回家住 不再是丟臉的事

在西方文化中，子女大學畢業後離家找工作被視為成年獨立的第一步。但隨著近年來生活成本節節攀升，愈來愈多歐美子女即使有工作也選擇搬回家與父母同住。專家指出，這些20多歲到30多歲的「迴力鏢小孩」可能逐漸成為一種常態而非特例，在過去這會被視為羞恥，但如今這樣的觀念正在鬆動。

熱浪又缺雨 墨西哥宣布進入乾旱緊急狀態

墨西哥宣布進入乾旱緊急狀態，此舉讓有關當局能夠採取特別措施，藉以保障受災嚴重地區的用水供應

德國洪水災區一年後成什麼樣子？居民：聽到水聲都害怕

2021年夏天，德國的阿爾河谷遭受了毀滅性的洪水。一年後，許多居民仍在為重建他們的生活而掙扎。

「最正齒科衛生士」只穿這樣 酥胸半露讓男粉絲鼻血狂流

醫護人員給人的感覺都是專業、有威信，也讓外界相當好奇他們私底下的一面，日本有一名女齒科衛生士不僅長得相當漂亮，甚至還有非常傲人的好身材，她常在自己的社群軟體上分享私下生活的照片，每一張性感美照都讓粉絲看了血脈賁張，日前一張半露酥胸的照片讓許多粉絲眼睛大吃冰淇淋。

泰國將推「化學閹割」法案 犯罪者能自願接受換減刑

泰國議會近期批准一項法案，未來性犯罪者將可能進行「化學閹割」以換取減刑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。