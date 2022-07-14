「最正齒科衛生士」只穿這樣 酥胸半露讓男粉絲鼻血狂流

醫護人員給人的感覺都是專業、有威信，也讓外界相當好奇他們私底下的一面，日本有一名女齒科衛生士不僅長得相當漂亮，甚至還有非常傲人的好身材，她常在自己的社群軟體上分享私下生活的照片，每一張性感美照都讓粉絲看了血脈賁張，日前一張半露酥胸的照片讓許多粉絲眼睛大吃冰淇淋。

「齒科衛生士」這個職業在台灣並沒有，而日本則有專門的學校，和牙醫的分別在於牙醫師做的是治療計畫的訂定，處置是有侵入性、不可逆性，例如拔牙齒、注射麻藥等等，而齒科衛生士的工作則是器械、材料的準備、口腔衛生指導、專業醫療牙齒表面清潔（即洗牙）等。

這名26歲的女齒科衛生士西原愛夏，留有一頭俏麗短髮，配上天使臉孔，身材更是讓人驚艷，F罩杯的好身材讓男粉絲看了鼻血直流，她還被封為「最正齒科衛生士」。除了齒科衛生士工作之外，西原愛夏還兼職寫真模特兒，她也常在IG貼出不少性感的美照，吸引了將近21萬名粉絲的追蹤。

日前她在自己IG分享一張酥胸半露的照片，只見她上半身穿著一件長度及臀的白色上衣，下半身彷彿沒有穿似的，頭上還戴著護士帽並戴著口罩，而上衣的拉鍊拉到腰部位置，露出花色的性感比基尼，由上俯瞰的角度更是引人遐想。

照片一上傳就引來不少網友留言按讚，「太性感了」、「太可愛了吧」。目前除了齒科衛生士和模特兒工作之外，西原愛夏也嘗試多方位的挑戰，不僅拍廣告還演出舞台劇和電影，也經營個人Youtube頻道，可說是位兼具外貌和才能的性感女齒科衛生士。

日本齒科衛生士西原愛夏分享自己性感美照。 圖擷自 西原愛夏IG 日本齒科衛生士西原愛夏。 圖擷自 西原愛夏IG

日本齒科衛生士西原愛夏。 圖擷自 西原愛夏IG

日本齒科衛生士西原愛夏。 圖擷自 西原愛夏IG