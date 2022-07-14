快訊

通膨飆高之際 巴菲特建議買股票要選「這種公司」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「最正齒科衛生士」只穿這樣 酥胸半露讓男粉絲鼻血狂流

聯合新聞網／ 綜合報導
日本齒科衛生士西原愛夏分享自己性感美照。 圖擷自西原愛夏IG
日本齒科衛生士西原愛夏分享自己性感美照。 圖擷自西原愛夏IG

醫護人員給人的感覺都是專業、有威信，也讓外界相當好奇他們私底下的一面，日本有一名女齒科衛生士不僅長得相當漂亮，甚至還有非常傲人的好身材，她常在自己的社群軟體上分享私下生活的照片，每一張性感美照都讓粉絲看了血脈賁張，日前一張半露酥胸的照片讓許多粉絲眼睛大吃冰淇淋。

齒科衛生士」這個職業在台灣並沒有，而日本則有專門的學校，和牙醫的分別在於牙醫師做的是治療計畫的訂定，處置是有侵入性、不可逆性，例如拔牙齒、注射麻藥等等，而齒科衛生士的工作則是器械、材料的準備、口腔衛生指導、專業醫療牙齒表面清潔（即洗牙）等。

這名26歲的女齒科衛生士西原愛夏，留有一頭俏麗短髮，配上天使臉孔，身材更是讓人驚艷，F罩杯的好身材讓男粉絲看了鼻血直流，她還被封為「最正齒科衛生士」。除了齒科衛生士工作之外，西原愛夏還兼職寫真模特兒，她也常在IG貼出不少性感的美照，吸引了將近21萬名粉絲的追蹤。

日前她在自己IG分享一張酥胸半露的照片，只見她上半身穿著一件長度及臀的白色上衣，下半身彷彿沒有穿似的，頭上還戴著護士帽並戴著口罩，而上衣的拉鍊拉到腰部位置，露出花色的性感比基尼，由上俯瞰的角度更是引人遐想。

照片一上傳就引來不少網友留言按讚，「太性感了」、「太可愛了吧」。目前除了齒科衛生士和模特兒工作之外，西原愛夏也嘗試多方位的挑戰，不僅拍廣告還演出舞台劇和電影，也經營個人Youtube頻道，可說是位兼具外貌和才能的性感女齒科衛生士。

日本齒科衛生士西原愛夏分享自己性感美照。 圖擷自西原愛夏IG
日本齒科衛生士西原愛夏分享自己性感美照。 圖擷自西原愛夏IG
日本齒科衛生士西原愛夏。 圖擷自西原愛夏IG
日本齒科衛生士西原愛夏。 圖擷自西原愛夏IG

日本齒科衛生士西原愛夏。 圖擷自西原愛夏IG
日本齒科衛生士西原愛夏。 圖擷自西原愛夏IG

日本齒科衛生士西原愛夏。 圖擷自西原愛夏IG
日本齒科衛生士西原愛夏。 圖擷自西原愛夏IG

日本齒科衛生士西原愛夏。 圖擷自西原愛夏IG
日本齒科衛生士西原愛夏。 圖擷自西原愛夏IG

延伸閱讀

任容萱低調談愛　模特兒男友生日會摟腰親親洩戀情

男子誤闖廢棄牙醫豪宅 「滿是假牙和針頭」場景宛如恐怖片

「拐杖牙醫」林易超偏鄉到宅看診 出書鼓勵後進接棒

每天刷三次牙有原因 日牙醫分析為何「不吃早餐也得刷」

相關新聞

「最正齒科衛生士」只穿這樣 酥胸半露讓男粉絲鼻血狂流

醫護人員給人的感覺都是專業、有威信，也讓外界相當好奇他們私底下的一面，日本有一名女齒科衛生士不僅長得相當漂亮，甚至還有非常傲人的好身材，她常在自己的社群軟體上分享私下生活的照片，每一張性感美照都讓粉絲看了血脈賁張，日前一張半露酥胸的照片讓許多粉絲眼睛大吃冰淇淋。

德國洪水災區一年後成什麼樣子？居民：聽到水聲都害怕

2021年夏天，德國的阿爾河谷遭受了毀滅性的洪水。一年後，許多居民仍在為重建他們的生活而掙扎。

泰國將推「化學閹割」法案 犯罪者能自願接受換減刑

泰國議會近期批准一項法案，未來性犯罪者將可能進行「化學閹割」以換取減刑。

手機照片引爆殺機 咖啡廳女僕命喪旅館

日本近來發生一起兇殺案件。一位名為宮城祐太的37歲男子，在旅館內殺害了一位18歲，曾在女僕咖啡廳工作過的女性。宮城犯案後隨即向警方自首，並且曝光整起案件的經過。

情侶開房恩愛！女友遭惡徒闖入性侵 男友崩潰將他分屍洩恨

女友被性侵，你會有何反應？美國加州（California）29歲男子富爾頓（Hunter O. Fulton）就決定「以暴易暴」殺死性侵兇徒並分屍，被捕時更反嗆警方：「如果是你的女友被性侵，你也會殺了他！」富爾頓目前面臨二級謀殺等多項控罪，如罪名成立或被判20年以上刑期。

月經紀錄app成為「墮胎罪證」？羅訴韋德案推翻後的女性恐懼

「盡快刪除妳的月經週期app，在一切為時已晚前......」六月下旬，美國最高法院大法官以5：4的比數推翻1973年《羅訴韋德案》，判決至今已經超過三周。儘管部分保守派聲稱，推翻《羅訴韋德案》並不會影響到大多數人的生活，「人們依然可以跨州墮胎，也有許多公司提供福利以保障員工進行相關醫療行為」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。