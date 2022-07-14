手機照片引爆殺機 咖啡廳女僕命喪旅館

日本近來發生一起兇殺案件。一位名為宮城祐太的37歲男子，在旅館內殺害了一位18歲，曾在女僕咖啡廳工作過的女性。宮城犯案後隨即向警方自首，並且曝光整起案件的經過。

根據日本媒體「FRIDAY」報導，宮城約一年前，在女僕咖啡廳舉辦的活動中認識了被害者。兩人曾經約會三次左右，過程中宮城產生感情，且單方面認定對方是自己的女朋友。然而有次他偷拿女方的手機，卻發現裡頭存有其他男性的照片。

盛怒之下的宮城，10日把被害者帶到旅館掐死對方，過程長達10分鐘。警方更發現宮城身上帶有刀具，且被害者脖子上也有刀傷痕跡，更證明了兇手早在事前就已經準備好殺人計畫。

在殺死被害者後，宮城又在旅館內逗留了12個小時。他向警方供稱，表示他是在猶豫是否該向警方自首，才會一直待在旅館內。最後他到池袋車站附近的派出所自首，讓兇殺案曝光。

犯罪專家小川泰平分析，最近類似情殺案有增加的趨勢。原因有可能是因為疫情關係，大家普遍改用線上聯絡，很少有外出見面的機會。結果訊息傳達出現落差，容易讓人會錯意，把女性只是寒暄問暖的隻字片語，誤認為是抱有好感的行為，所以才會出現因「扭曲的感情」犯下的悲劇。