快訊

高雄某高中爆女師被學生性騷 反遭議論「被摸一下會怎樣」幾近崩潰

教育部拍板台首大全面停招 近300學生提前分發安置

又跌了！日幣臺銀匯價低見0.22元 即時匯率已達0.21

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情侶開房恩愛！女友遭惡徒闖入性侵 男友崩潰將他分屍洩恨

香港01／ 撰文/布萊恩
女友被性侵，你會有何反應？美國加州29歲男子富爾頓決定「以暴易暴」殺死性侵兇徒並分屍。示意圖／Ingimage
女友被性侵，你會有何反應？美國加州29歲男子富爾頓決定「以暴易暴」殺死性侵兇徒並分屍。示意圖／Ingimage

女友被性侵，你會有何反應？美國加州（California）29歲男子富爾頓（Hunter O. Fulton）就決定「以暴易暴」殺死性侵兇徒並分屍，被捕時更反嗆警方：「如果是你的女友被性侵，你也會殺了他！」富爾頓目前面臨二級謀殺等多項控罪，如罪名成立或被判20年以上刑期。

綜合外媒報導，事發6月24日，富爾頓與女友在懷俄明州拉勒米市（Laramie）度假，在酒吧消遣時女友遭到男子搭訕騷擾，富爾頓出面後對方道歉還請他們喝飲料，富爾頓之後與女友返回酒店房間吸食毒品。

至凌晨，富爾頓離開房間卻沒有鎖門，結果男子闖入並用刀威脅性侵強姦女友。富爾頓回房間目擊這一幕，隨即與男子大打出手，其間富爾頓更開槍擊斃男子，事後更把男子肢解。

到6月29日，警方調查男子失蹤案並在酒店房內浴缸找到遺體，且已遭到分屍。警方又在浴缸旁找到工具包，放有鋸及膠袋等，相信是犯案工具。富爾頓被捕時辯稱是為了保護女友才犯案，強調「如果是你的女友被性侵，你也會殺了他」。

富爾頓目前被關押，面臨二級謀殺、肢解屍體、非法持有致命武器等控罪，當中如謀殺罪成，或被判20年以上刑期。

延伸閱讀：

大賣場公然性侵影片瘋傳！女子險被強脫內衣強姦　淫狼遭壯漢爆打

揭丈夫性侵15歲侄女　妻怒砍陰莖「一點不剩」 渣男出院下場更慘

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

情侶開房恩愛！女友遭惡徒闖入性侵 男友崩潰將他分屍洩恨

女友被性侵，你會有何反應？美國加州（California）29歲男子富爾頓（Hunter O. Fulton）就決定「以暴易暴」殺死性侵兇徒並分屍，被捕時更反嗆警方：「如果是你的女友被性侵，你也會殺了他！」富爾頓目前面臨二級謀殺等多項控罪，如罪名成立或被判20年以上刑期。

月經紀錄app成為「墮胎罪證」？羅訴韋德案推翻後的女性恐懼

「盡快刪除妳的月經週期app，在一切為時已晚前......」六月下旬，美國最高法院大法官以5：4的比數推翻1973年《羅訴韋德案》，判決至今已經超過三周。儘管部分保守派聲稱，推翻《羅訴韋德案》並不會影響到大多數人的生活，「人們依然可以跨州墮胎，也有許多公司提供福利以保障員工進行相關醫療行為」。

英婦女遭控謀殺毆打丈夫 聲稱員警動私刑逼她認罪

一名英國婦女因涉嫌下令謀殺丈夫，在巴基斯坦面臨死刑，這名婦人聲稱自己每天遭受警員毆打，直到她認罪為止。

醫院缺提籃 心碎父母靠「冷凍豌豆」帶早夭寶寶回家

英國一對夫妻的新生寶寶不幸早夭，兩人想將寶寶的遺體帶回家，但醫院卻沒有適用的嬰兒提籃，因此夫妻倆只好在嬰兒提籃內放入冷凍豌豆包住寶寶，最後才成功將寶寶帶回家。

鄰居樹枝長到自家 女子剪下種出小樹遭告偷竊要她「整棵還來」

英國一名女子因為看見隔壁鄰居的柳樹枝繁葉茂，於是將長到自己住宅這邊的枝枒剪下，另外種樹。沒想到幾年後，鄰居發現女子家中的柳樹出於自家，氣得要女子「整棵還來」。

孩子生不生／不生孩子才是大愛？歐美低生育率下的暗潮

【年輕人不生孩子，有些人視為動搖國本，日本人視為「國難」。表面上看，不生孩子主因是養不起，但更深一層看，東西方各有不同的價值觀暗潮湧動，驅動越來越多年輕人思索生育的意義，且選擇不生。你也置身這場價值觀變化嗎？本刊「孩子生不生」專題，揭開人口趨勢下的暗潮。】 近年西歐和美國部分育齡人口不生孩子的原因，除了原先的追求自我實現、考量經濟條件等，還多了一項──他們深信多把一個生命帶來世上，就製造更多碳排，為善盡愛護地球之責，選擇不生。這股風潮究竟從何而起？已造成多大影響？不生真能救地球？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。