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情侶開房恩愛！女友遭惡徒闖入性侵 男友崩潰將他分屍洩恨
女友被性侵，你會有何反應？美國加州（California）29歲男子富爾頓（Hunter O. Fulton）就決定「以暴易暴」殺死性侵兇徒並分屍，被捕時更反嗆警方：「如果是你的女友被性侵，你也會殺了他！」富爾頓目前面臨二級謀殺等多項控罪，如罪名成立或被判20年以上刑期。
綜合外媒報導，事發6月24日，富爾頓與女友在懷俄明州拉勒米市（Laramie）度假，在酒吧消遣時女友遭到男子搭訕騷擾，富爾頓出面後對方道歉還請他們喝飲料，富爾頓之後與女友返回酒店房間吸食毒品。
至凌晨，富爾頓離開房間卻沒有鎖門，結果男子闖入並用刀威脅性侵強姦女友。富爾頓回房間目擊這一幕，隨即與男子大打出手，其間富爾頓更開槍擊斃男子，事後更把男子肢解。
到6月29日，警方調查男子失蹤案並在酒店房內浴缸找到遺體，且已遭到分屍。警方又在浴缸旁找到工具包，放有鋸及膠袋等，相信是犯案工具。富爾頓被捕時辯稱是為了保護女友才犯案，強調「如果是你的女友被性侵，你也會殺了他」。
富爾頓目前被關押，面臨二級謀殺、肢解屍體、非法持有致命武器等控罪，當中如謀殺罪成，或被判20年以上刑期。
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文章授權轉載自《香港01》
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