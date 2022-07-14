英婦女遭控謀殺毆打丈夫 聲稱員警動私刑逼她認罪

一名英國婦女因涉嫌下令謀殺丈夫，在巴基斯坦面臨死刑，這名婦人聲稱自己每天遭受警員毆打，直到她認罪為止。

根據《太陽報》報導，65歲的穆罕默德（Mohammad Farooq）被發現全身燒焦，躺在巴基斯坦旁遮普地區裡一處垃圾場裡被燒毀的車內，而他的妻子被認為有嫌疑而遭到逮補。

報導中指出，穆罕默德是被一名23歲的男子殺害，而警方稱這名男子是穆罕默德的妻子所雇用。64歲的雅絲敏（Yasmin Kausar）4月時因丈夫意外身亡而遭拘留，來自里茲（Leeds）的她被保釋後聲稱被冤枉。

64歲的雅絲敏（Yasmin Kausar）4月時因丈夫意外身亡而遭拘留，來自里茲（Leeds）的她被保釋後談到她的解脫。圖擷自 The Sun

雅絲敏堅稱自己是清白的，而她的家人也不斷呼籲應該釋放她。雅絲敏獲釋後第一次公開發言，「我在警局被拘留2個星期，每天都被打」，她稱警察每天毆打她，強迫她認罪。而她也提到，自己無法跟英國家人通上話，患有糖尿病的她，還必須要求獄警給她注射救命的胰島素。雅絲敏說，她以為因為自己是英國公民，所以英國大使館會救援，但他們並沒有。

巴基斯坦警方也表示，他們認為穆罕默德是在家中被勒斃，然後屍體被放進車子裡，送到27英里以外的垃圾場，之後被燒毀。

對於丈夫的意外身亡，雅絲敏回應，4月1日當天有接到丈夫去世的電話，當時她以為有人開她愚人節的玩笑。4月4日凌晨，警察在她熟睡時闖進屋內，直接把她帶走。

雅絲敏表示，她很難過失去結褵25年的丈夫，還受到這樣對待。雅絲敏的女兒，薩瑪也從英國飛到巴基斯坦支持自己的母親，希望法官可以看證據說話。