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熱浪來襲引發野火 法國旅遊勝地疏散上千遊客
好不容易迎來後疫情生活，但歐洲這個夏天卻不平靜，熱浪來襲不斷，野火也陸續在許多地方發生。法國西南部繼熱浪帶來高溫後，野火肆虐讓當地政府不得不疏散上千的遊客。
根據英國《每日快報》報導，數百名消防員與救護人員不間歇與1,500公頃的大火搏鬥，受到火災影響的法國吉倫特省，還派出4架直昇機救火。
和歐洲其他國家一樣，法國正在遭受2個月內的第二次熱浪，而吉倫特省的兩起火災中，最嚴重的一起發生在波爾多以南的藍迪拉斯鎮附近，當地政府已封閉道路，疏散數百人。另一起則是沿著大西洋海岸，靠近歐洲受歡迎景點皮拉特沙丘，當地也從露營區疏散了6,000人。
根據世界氣象組織（WMO）警告，由於熱浪侵襲，歐洲面臨更大的野火風險，他們也呼籲人們要保持涼爽與安全。
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