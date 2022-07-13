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癌症新藥大突破 受試者治癒達100%

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。近期美國醫療實驗找來12位直腸癌患者，並施以藥廠葛蘭素史克（GSK）研發的新藥，參與者全數康復，被視為治癒癌症的里程碑。（Photo by NIH Clinical Center on Flickr under C.C. License）
示意圖。近期美國醫療實驗找來12位直腸癌患者，並施以藥廠葛蘭素史克（GSK）研發的新藥，參與者全數康復，被視為治癒癌症的里程碑。（Photo by NIH Clinical Center on Flickr under C.C. License）

新藥對直腸癌有100%的治癒率！近期美國醫療實驗找來12位直腸癌患者，並施以藥廠葛蘭素史克（GSK）研發的新藥，參與者竟全數康復，而且沒有明顯的副作用。但該藥物目前仍相當昂貴，每半年就要接種一劑，每次要價11000美元，且學者指出，目前還在追蹤有無復發的跡象，還不能宣稱「成功攻克癌症」。

100%的治癒率

半島電視台》報導，最近美國一場小型醫療實驗找來12位直腸癌患者，在投以新藥後，全數參與者的惡性腫瘤都消失得無影無蹤，在人類與癌症的長年戰爭，奪下漂亮的戰果。

該藥物由藥廠葛蘭素史克研發，雖然要價不斐，但部分對該藥物反應良好的受試者在無須接受化療等療法的狀況下，就能痊癒。此治療的原理是透過DNA錯配修復機制（mismatch repair deficient），修復DNA在複製過程中發生的錯誤（被視為與癌症發生有密切）。

根據報告，該藥物沒有明顯的副作用，但目前還要持續觀察患者有無癌症復發的狀況，科學家相當保留的說，「不會說我們已經找到治癒癌症的方式」。但新研究的成果仍然為攻克癌症的長期抗戰劃下里程碑，而且有效避免化療造成的身體損害。

直腸癌是常見癌症

美國癌症學會》指出，直腸癌肇因於結腸或直腸細胞生長失控，常見症狀包括排便習慣改變、原因不明的腹痛、排便出血或異常腫塊等，是男性第三常與女性第二常罹患的癌症。根據資料顯示，2020年全世界共計有190萬例直腸癌新個案，且預計到了2030年人數則會有330萬人罹患該癌症。

罹患直腸癌的因素很多，除了與家族遺傳病史相關，更好發於有腸道發炎疾病的病患，這些族群更應對相關症狀提高警覺。此外，民眾只要改變生活習慣，就能有效降低罹患直腸癌的機率，包括減少吃豬、牛、羊等紅肉，建議每天僅食用量不要超過30克；戒菸與減少酗酒也能有效降低風險。

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癌症 患者 美國

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