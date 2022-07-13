有夠噁！孕婦剖腹產不省人事 麻醉師竟趁機性侵

巴西一名麻醉師，涉嫌在產婦剖腹產過程中，性侵產婦，本月11日遭到當地警方逮捕。

據《鏡報》（Mirror）報導，貝澤拉（Giovanni Quintella Bezerra）今年32歲，他在犯案前兩個月才完成麻醉師培訓，到巴西里約熱內盧的聖若昂德梅里蒂（São João de Meriti）醫院執業。報導指出，整起事件之所以曝光，是因為同事發現貝澤拉疑似在麻醉過程中使用過量劑量，因此將手機放在手術室中錄影，以查看貝澤拉的麻醉過程。

沒想到畫面中錄到的是貝澤拉在產婦進行剖腹產時，趁著產婦因麻醉不省人事，將生殖器塞入女子口中。整個猥褻過程長達10分鐘，即使同一時間手術房還有其他醫師在進行手術，貝澤拉依然面不改色持續性侵。

影片曝光後，貝澤拉於7月11日遭到逮捕。男子除了遭到革職之外，當地醫學委員會也已經展開進一步調查，要確認是否有其他受害者。