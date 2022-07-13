小學同學要她支援婚紗 女子拒絕還被批：自私毀人婚禮

和國內結婚風俗不同，國外的新人在舉行婚禮時，通常會購入新的婚紗，有些人會刻意留下婚紗當作紀念，或是傳承給下一代。不過國外有名網友日前發文表示，自己多年未連絡的同學突然出現，硬是要她把婚紗借給她，還用了許多情緒勒索的說話方式，讓她感到很不舒服。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，近日一名小學同學突然聯絡上她，表示自己要結婚了，但是預算有限，想跟這名網友借婚紗。不過令這名網友百思不解的是，即使是在學生時期，兩人也都完全沒有交集，不知道這位同學為什麼會來找她借婚紗。女子提到，以前這位同學就已經「惡名昭彰」，常常借東西不還。之前若是有人想跟這位同學討回借出的物品，這名同學就會一直「忘記帶」，到最後甚至裝傻說「根本沒借過」。

基於上述種種原因，原po根本不想把婚紗借給這位同學。原po表示，她拒絕這位同學後，這位同學立刻翻臉，說是原po毀了她的婚禮。這名同學開始情緒勒索裝可憐，表示如果自己還要花錢去買婚紗，可能會因此破產。甚至還問原po，既然都不會穿到了，為什麼不借給別人，狂酸對方「以為妳沒那麼自私」。

這段對話讓原po氣得上網發文，表示自己後來直接拒絕這名同學，告訴對方自己無須為她的經濟狀況負責，而且她也不相信對方借用後會將婚紗還回來。不少網友也留言表示，支持原po的做法，物品主人本來就有權決定是否借出任何物品。