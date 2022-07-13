2歲女童慘遭活活餓死 母：我完全不感到內疚

英國傳出一位剛學會走路的2歲小女孩，被媽媽及同居人活活餓死，且全身髒污，讓人看了相當不捨。

根據《太陽報》指出，2歲的蘿倫（Lauren Wade）沒有正常小孩應該有的圓潤，反而又瘦又髒，被迫睡在凌亂的客廳，然後不幸死去。而原因竟是被41歲的媽媽及同居人禁止吃適當的食物。

調查指出，小蘿倫被發現反應遲鈍後，打了緊急電話求救，而救出這位2歲女孩。當時她上的尿布濕透、頭禿一片，還佈滿數千隻頭蝨。緊急送往醫院30分鐘後，宣告不治。她的母親韋德表示，小蘿倫死前有感染過病毒。

但驗屍報告指出，蘿倫是嚴重受到忽視的受害者，死因為營養不良併發症症。小蘿倫的母親韋德還曾拒絕幫女兒處理頭蝨問題，家中環境相當不整潔，且會在室內抽煙。韋德事後還毫無悔意地告訴警方，她完全不感到內疚。隨後韋德與同居人被判刑6年4個月。

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