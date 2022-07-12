路怒症引爭端 法國用路行為最差

駕駛人的誇張行徑，又讓你路怒症發作了嗎？調查發現，法國人用路不良高居歐盟之冠。心理學家表示，因為壓力情緒的累積，當駕駛感受到未被尊重時，很容易引發路怒症，導致交通事件與衝突。駕駛人也因為安坐在駕駛座上，形成像是網路匿名的效果，更不易尊重其他用路人。

壓力引發路怒

根據《CNN》報導，前方駕駛人因為講電話讓車子左搖右晃，或交通堵塞時的喇叭聲都會讓人神經緊繃，這些令人厭煩的路況足以考驗用路人的耐心，也引起駕駛人無處釋放的壓力和憤怒情緒。

威斯康辛大學心理學教授馬丁指出，當駕駛感受到被冒犯時，特別容易爆發憤怒，以致會攔下另一輛車，要求駕駛下車當面理論。「因為駕駛生氣、沮喪和憤怒感的累積，他們會做出比起自己在其他情境更糟的決定。」這也導致更高機率的傷害、衝突，駕駛人甚至會死。在家中或工作中所受到的壓力，則容易因為用路的不愉快而引爆。

路怒症有解方

心理學家羅賓遜指出，因為駕駛在車中有如網路匿名狀態，導致在用路時不尊重其他駕駛，也較粗魯。他補充，「你很難看到一個人大搖大擺的插進排隊的隊伍中，但用車時駕駛卻常常搶道、插入車隊。」因為他們下意識認為自己不會被辨認出來，也不會再見到其他的駕駛。同樣的，猛踩煞車和超速駕駛在駕駛人的心理作用下，則會被誤會為安全。

研究者指出，當路怒症就要發作時，可以先深呼吸，不要做出立即反應，因為生氣時我們往往無法從各種角度看待情況；還有另一種狀態是，我們會假設他人最壞的一面，並把所有可能的過錯推給對方，而不是自己。羅賓遜說，開車時聽一些舒緩的音樂或廣播節目都可以讓人放鬆，「當一部分的你專注於廣播的內容時，你也較難生氣。」

法國人開車衝動

根據《衛報》報導，文西高速公路基金會（Vinci Motorway Foundation）調查歐盟內11國的用路滿意度民調顯示，印象中有禮的法國人在開車時似乎變成不同的人，至少有五分之一比平常更衝動。十分之一的法國駕駛認為，「在行車時，每個人都是為了自己」，這可能成為了不良用路行為的原因之一。

民調也顯示，三分之一的歐洲民眾會刻意靠近他車挑釁，8成民眾坦承經常在駕駛時將視線轉往手機及收音機。可以想見為何有些駕駛會壓抑不下路怒症了吧！

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