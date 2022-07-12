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預測犯罪何時發生！美專家開發新演算法助治安 準確度達90%

聯合新聞網／ 綜合報導
日前開發的演算法能夠預測犯罪率，準確度高達90%。圖片來源／ingimage
日前開發的演算法能夠預測犯罪率，準確度高達90%。圖片來源／ingimage

芝加哥大學專家近期開發一種新型演算法，透過分析數據和學習模式，能夠預測犯罪，準確率高達90%。

據《ODDITYCENTRAL》報導，芝加哥大學數據與社會學專家近期開發一種新型演算法。這種演算法能夠利用公用資料中的暴力和財產犯罪數據，了解犯人的犯罪時間和地理位置，並學習犯人的犯罪模式，能在一週前預測犯人可能犯罪，準確率約為90%。

這項研究於6月30日發表在期刊《自然人類行為》（Nature Human Behaviour）中。專家使用芝加哥過去的犯罪紀錄作為研究樣本，其中包含暴力犯罪，如兇殺、傷害罪、毆擊罪等，以及財產犯罪，如竊盜罪、強盜罪、飛車搶劫等。專家表示，會使用這類犯罪作為研究樣本，是為了避免執法偏見。專家認為過去以「犯罪熱點」作為研究方式，可能忽視了社會環境及警察執法成效等影響因素。研究認為，依據傳統的社區或政治立場劃分界線，也是帶有偏見的劃分方式。

這項研究不僅適用於芝加哥，也適用於洛杉磯、費城、舊金山等美國其他七座城市。研究第一作者查托帕迪耶（Ishanu Chattopadhyay）表示，這項技術並不代表就能用來指引警方辦案，不過可以在政府制定治安策略時加以應用，以預防犯罪。

演算法

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