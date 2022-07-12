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超狂！大媽人肉擋車影片瘋傳、徒手拆「6000車牌」 驚揭離奇背景

香港01／ 撰文：布萊恩
一段「大媽」人肉擋車影片近日在網路瘋傳。（影片截圖）
一段「大媽」人肉擋車影片近日在網路瘋傳。（影片截圖）

路上車多糾紛時有發生，但馬來西亞連接新加坡的跨海大橋上周六（7月9日）有「大媽」疑不滿他人轉換車道，竟用肉身擋車不讓對方移動，更徒手拆下「6000車牌」砸向對方的擋風玻璃。事發影片於網路瘋傳，有網友「起底」揭開「大媽」背景。

綜合馬來西亞媒體報導，事發上周六（7月9日）早上約10時，地點位於馬新第二通道（馬來西亞連接新加坡跨海大橋）靠近大馬關卡路段。從網上流傳的影片見到，當時交通擠塞，該名穿黑色連身裙的長髮「大媽」疑不滿一部黑色七人車切換車道，竟當場下車走到七人車車頭，狠瞪七人車司機不讓對方前行，附近車輛一直響按喇叭都無濟於事。

七人車司機見對方不肯離開，嘗試慢慢往前駛，「大媽」則用「肉身擋車」想把七人車推回去但不果。待七人車再次停下後，「大媽」隨即徒手拆下對方的「6000車牌」，並用力砸向七人車擋風玻璃後轉身離開。與「大媽」同行的藍衣男子這時也衝前對黑色車子舉中指泄憤。

影片於網路上瘋傳，大批網友斥責該「大媽」行為霸道醜陋，「絕對可恥行為」。另外，網友「起底」發現「大媽」來自馬來西亞古來，人稱「阿玲」，目前於新加坡居住，不少網民直指「丟盡新加坡人的臉」。

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文章授權轉載自《香港01》

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