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印度野豹傷人事件不斷 4歲童遭叼走咬死

聯合新聞網／ 綜合報導
印度4歲男童遭豹叼走，意外身亡。示意圖(ingimage)
印度4歲男童遭豹叼走，意外身亡。示意圖(ingimage)

印度喀什米爾日前傳出野豹跑進人類社區的花園裡，咬死4歲男童梅赫拉茲並把他叼走的意外。

根據《太陽報》報導，當時4歲梅赫拉茲正在叔叔家的後院玩耍，而這隻野豹闖入後將男童叼走，拖行將近500公尺後，把小孩帶到附近的林地，當時小男童已身受重傷。目擊者表示，他們在野豹嘴裡看到梅赫拉茲，在被人群追趕時，不斷聽到小孩哭泣聲音。

意外發生後，當地人相當感到恐懼。因為小男孩大約在晚上8點時被發現，送往醫院進行急救後，當晚宣布不治。從醫院拍攝的照片來看，梅赫拉茲的臉上、身體都有極深的傷口，自6月2日以來，已有5名兒童喪生。

發生多起意外後，官方找來包含野生動物部門、獵人約50人集體消滅野豹，避免無辜人們受害。自2007年以來，至少有232人受到野生動物攻擊死去，超過2,810人在喜馬拉雅周邊被豹和熊襲擊受傷。

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