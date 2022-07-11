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恐怖事故！20歲男回收廠工作失蹤 1個月後在輾壓機找回碎骨遺骸

香港01／ 香港01記者布萊恩／報導
美國南卡羅來納州一名20歲男子，與父親同在回收廠工作，今年5月青年突然失蹤，家人及警方多番出動也無所獲。示意圖／ingimage
美國南卡羅來納州一名20歲男子，與父親同在回收廠工作，今年5月青年突然失蹤，家人及警方多番出動也無所獲。示意圖／ingimage

美國南卡羅來納州一名20歲男子，與父親同在回收廠工作，今年5月青年突然失蹤，家人及警方多番出動也無所獲。直至1個月後，警方才在廠內的輾壓機口發現小量人體遺骸，對比其父親的DNA，證實是來自青年的屍體，但事件究竟是工業意外還是兇殺案，仍在調查當中。

死者為20歲男子鄧勤（Duncan Alexander Burrell Gordon），與父親一同在當地一間回收廠工作，負責將回收的塑膠倒入輾壓機內碎掉，在今年5月5日突告失蹤，有同事在當晚見到他當夜班，並站在輾壓機上面，相信這是他的最後身影。事後鄧勤的父親親自在輾壓機檢查，但找不到兒子的遺骸，其後再由廠方、警方，甚至法醫也各檢查各了1次，即合共檢查了4次也無所獲。直到一個月後的第5次搜查，警方才在輾壓機的下方輸送帶，找到一些皮膚顆粒、人體脂肪及碎骨，而這部輾壓機在調查期間，已大約處理約30噸垃圾。

警方為查出遺骸是否屬於失蹤的鄧勤，找來他的父親做DNA對比，證實與父親的DNA吻合。而事件是工業意外還是涉及兇殺，仍在調查中。

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文章授權轉載自《香港01》

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