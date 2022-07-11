小偷打破車窗偷走飾品 BMW車主求還：裡面是小孩的骨灰

英國倫敦市中心日前傳出竊賊光天化日下，偷走一台名車內的首飾盒與攝影裝備，車主心急不已，因為被偷走的首飾盒，裡面的項鍊裝有孩子的骨灰，雖已報警處理，但車主苦苦呼籲竊賊可以將飾品歸還。

根據《倫敦旗幟晚報》報導，一輛停在倫敦攝政公園（Regent’s park） 的BMW，被竊賊破鎖而入，拿走車上貴重的飾品與相機設備。當時車主人正在附近參加活動，回到車上後發現遭竊，緊急報警。

車主心急如焚地告訴警方，首飾盒裡的飾品一定要找回來，因為裡面放有她孩子的骨灰。倫敦警方也協助失主發出通知，向竊賊呼籲：「你拿走的首飾看起來不值錢，但裡面裝的是失主孩子的骨灰，請做出正確的決定，讓我們可以把遺失物還給失主。」

負責管理攝政公園的皇家公園營運部也向周邊公開呼籲，若有目擊者當時看到可疑人物，都請回報警方，讓我們盡快找到竊賊。