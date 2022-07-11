捆牧草把自己也捆成乾草堆 英男不幸當場喪命

位在英格蘭西南邊普利茅斯（Plymouth）的一處農場，日前發生一起農務意外。一名青少年在農場處理乾牧草時，被機器捲入乾草堆中，不幸喪命。

根據《鏡報》報導，這名年輕人是在農場操作乾草捆包機時，不慎被捲入機器中，而連人帶進準備捆成捲的乾草堆。當時農場緊急通報救護單位，消防隊、空中急救直昇機與陸地消防車都趕到了現場。

不幸地，陸空兩邊的救護人員施予急救後，該年輕人仍現場宣告不治。警方補充，他們已通知死者家屬，目前該意外並未被視為可疑事件。但因為死者年齡很年輕，警方將支援健康與安全執行委員會（HSE）對這起意外進行是否與工作環境安全有關。

英國《農民週刊》也表示，農業是英國最危險的行業之一，因為致命的意外與容易改變生活品質的職業傷害發生機率很高。他們也舉出，過去很常聽到的例子，男子操作收割機收成馬鈴薯時，失去手臂；或是畜牧業的酪農慘遭牛隻攻擊等。