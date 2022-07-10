防曬乳可萬用？破除護膚迷思

防曬乳無敵？澳洲癌症委員破除你的迷思！根據《美國預防醫學雜誌》一項研究顯示，兒童以及青少年時期的防曬經驗會影響往後人生罹患皮膚癌的可能性。專家除了指出民眾對於防曬乳的錯誤認知，也鼓勵大家避免直接曝曬在紫外線下，鼓勵大家以遮蔽衣物作為防曬措施，較能對抗潛在的皮膚癌威脅。

兒童時期至關重要

根據《BBC》，兒童以及青少年階段是降低罹患皮膚癌機率的關鍵時期，因此，該時期的防曬措施至關重要。《美國預防醫學雜誌》》研究顯示，一個人在其生命的前 20 年的日曬量，很大程度上決定了日後罹患皮膚癌的可能性。研究發現，兒童或青少年時期一次的曬傷經驗，就會使黑色素瘤的風險增加一倍。

澳洲為全世界皮膚癌發病率最高的國家之一，由於當地氣候伴隨著強烈的紫外線，該國的皮膚癌患病率約是英國和美國的兩倍。被稱作是「 全國癌症」的黑色素瘤是20至39歲的澳洲青年族群最常見的皮膚癌病症，而如此普遍的患病率凸顯早期防曬措施的重要性。

破除防曬乳迷思

澳洲癌症委員會表示，人們不應該常用防曬乳，事實上，它僅是隔絕紫外線的最後手段。雖然大多數的防曬霜皆適用於成人和兒童，但因嬰兒族群的皮膚敏感，加上恐有食入防曬乳的危險性，因此，六個月以下的嬰兒不宜使用防曬霜，而一歲以下的兒童應避免直接暴露在紫外線下，寬鬆的衣服與透氣軟帽為防曬上策。

防曬乳雖能有效地幫助六個月孩童預防曬傷，然而，民眾經常神話防曬乳的功效，並對其抱持著錯誤認知。例如，人們塗抹的量往往不足，造成防曬功能無法達到原本的效益，甚至還有人認為防曬乳可以取代物理性防曬，提供全面性的防護。

為了讓人民意識到太陽紫外線輻射的危險性，澳洲癌症委員會提供四項簡易的保護措施，鼓勵民眾使用衣服、遮陽傘、寬邊帽以及太陽眼鏡對抗紫外線的威脅。

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