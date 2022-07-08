《遊戲王》高橋和希沖繩浮潛遭啃咬？ 專家：這三種鯊魚最兇暴要注意

知名漫畫《遊戲王》作者高橋和希驚傳在沖繩浮潛身亡，享年60歲。由於死時遺體上有被啃咬過的痕跡，不排除曾受到鯊魚攻擊的可能。沖繩也是臺灣旅客喜愛造訪的景點之一，浮潛更是相當熱門的活動，然而在從事各種水上遊樂時，都需要注意當地的海洋生態與風險。

根據日本媒體「體育日本」報導，沖繩縣水產海洋技術中心指出，沖繩海域之中有著非常多種類的鯊魚，其中對人類而言最危險的，分別是大白鯊、虎鯊和公牛鯊三個品種。這三種鯊魚都是會吃人的鯊魚。

大白鯊因為同名電影的關係最廣為人知。大白鯊身長可超過6公尺、個性相當兇暴，會從下方攻擊海狗、海豚等大型海洋哺乳類。還能在咬著獵物的情況下，做出約10公尺的跳躍。

虎鯊是一種只要能放進口中，什麼都會吃的鯊魚。他會攻擊在水面棲息的水鳥，連海龜都能連殼一起吃下肚。石垣島的漁師為了防止漁業被害，經常獵捕虎鯊，但每次都是苦戰。

公牛鯊則是能夠調節體內鹽分，在淡水水域也能棲息的鯊魚。因此常有公牛鯊跑到河川的狀況發生，增加和人接觸的風險。特別是人類男性的睪酮素較高，容易成為被攻擊的對象，國外就曾發生過許多被公牛鯊襲擊的案例。

該中心分析，鯊魚碰到獵物時，會先咬一下後暫時離開，此時若是附近有同伴，就能趁機救援。因此在從事水上活動時，最好不要自己一個人，且一旦發現鯊魚的行蹤，就要立刻上岸以策安全。