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蚊叮奪命！21歲美女實習機師被蚊咬一口喪命 死因曝光

香港01／ 撰文：卡洛兒
英國1名21歲的美女實習機師Oriana Pepper，額頭被蚊子叮了一口後，嚴重腫脹並引發感染，並蔓延至腦部，最終於5日後不幸去世。（Just giving網頁圖片）
英國1名21歲的美女實習機師Oriana Pepper，額頭被蚊子叮了一口後，嚴重腫脹並引發感染，並蔓延至腦部，最終於5日後不幸去世。（Just giving網頁圖片）

一到夏天，又到蚊蟲活躍季節，不小心被叮咬後，除了癢感令人難受，更要注意一下其他身體變化！英國1名21歲的美女實習機師在比利時訓練期間，額頭被蚊子叮了一口，沒料到被咬位置嚴重腫脹並引發感染，並蔓延至腦部，最終於5日後不幸去世。

根據外媒報道，21歲佩珀（Oriana Pepper）的致命意外發生於2021年7月，惟直到近日才舉行死因聽證會。佩珀去年通過易捷航空（EasyJet）筆試後，成為見習機師並前往比利時安特衛普（Antwerp）完成儀表飛行評級。直到同年7月7日，她的額頭靠近右眼位置被蚊子叮咬了一口後，開始嚴重腫脹及受到感染，遂前往急症室求診，醫生開了口服抗生素給她。

高級驗屍官帕斯利（Nigel Parsley）稱佩珀死於「因昆蟲叮咬前額引起的嚴重感染」。（Gettyimages）
高級驗屍官帕斯利（Nigel Parsley）稱佩珀死於「因昆蟲叮咬前額引起的嚴重感染」。（Gettyimages）

2日後，佩珀被叮咬的位置嚴重惡化，開始神智不清及說話困難，最後昏迷倒地，男友霍爾（James Hall）立即將她送往醫院，惟經一番搶救後，仍於3天後即7月12日去世。霍爾昏霍聽證會上表示，他們去年5月20日抵達安特衛普後，被蚊子叮咬過很多次，但都沒有發生任何異常狀況，並引述居民向他們說每年這個時候，被蚊叮咬是很正常的事。

負責有關個案的高級驗屍官帕斯利（Nigel Parsley）稱佩珀死於「因昆蟲叮咬前額引起的嚴重感染」，細菌沿着頸動脈擴散，導致腦部的敗血性栓塞。他坦言從未見過這樣的案件。

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文章授權轉載自《香港01》

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