吸毒、打女友…在診所性侵女病患 精神科醫師半年被逮捕6次

日本近日發生一起社會案件，一位名為伊澤純，自己開設診所的精神科醫師，因涉嫌對自己的病人出現性暴力行為遭到逮捕。而這位在新宿歌舞伎町小有名氣的醫師，今年已經是第六次遭到法辦，罪名包括性騷擾、暴力行為和持有毒品等等。

根據日本媒體「文春Online」報導，這次性暴力的受害者，是一位20多歲的女性。當時她在看診結束離開後，伊澤突然傳LINE給她，要她再回到診所。女性照做之後，卻發現診所裡頭只有自己和伊澤兩人，伊澤便一邊說著「我興奮起來了」等話語，一邊性侵女患者。事後還拿出三萬日幣（約相當於新台幣6575元），企圖當作給女方的封口費。

早在今年2月，伊澤就涉嫌毆打自己的女朋友，而遭到警方調查。警方還在他家中搜出毒品，但伊澤否認是他的東西。4月時也有另一位病患A小姐，指控伊澤曾對她性騷擾。

A小姐稱，自己當初想改善日夜顛倒的作息，希望能取得助眠藥物，才會找上於精神科。結果某次回診，A小姐詢問是否能拿一些抗生素時，伊澤卻要她「（露出性器官）給我看看」，讓她感到十分錯愕，也沒有答應伊澤的要求。

這次再傳出性侵，是自2月的暴力事件以來，伊澤今年第六次遭到警方逮捕，理由包括前述的傷害案、性騷擾，以及涉嫌對患者襲胸等等。本來應是幫助人的心理醫師，卻對他人造成心理創傷，令人不勝唏噓。