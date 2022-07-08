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敢住嗎？度假勝地全透明房間免費睡一晚 代價是被「看光光」

聯合新聞網／ 綜合報導
全透明的房間就矗立在飯店大廳。圖擷自飯店官方IG帳號
全透明的房間就矗立在飯店大廳。圖擷自飯店官方IG帳號

西班牙的伊比薩島（Ibiza）是全球知名的度假勝地，這座小島位於地中海西部，以精采的夜生活聞名，甚至還被稱作「夜店島」，不少遊客都喜歡到當地開派對、度假。當地一間飯店推出「免費住房」優惠，不過代價是要讓所有遊客「看光光」。

LAD BIBLE報導，位於伊比薩島的天堂藝術飯店（Paradiso Art Hotel）設了一間「零死角套房」，房間四周全是透明的玻璃，而且房間位置還在飯店大廳。住在這間房間裡，不時會有住房的遊客貼在玻璃上投以好奇眼光，雖然要附上隱私作代價，不過房客可以免費入住一晚。

一名抖音網紅奧琳匹亞（Olympia Anley）近日便將自己的住房經歷拍成影片分享到抖音上。影片中可以看到房間外有人在走動、聊天，奧琳匹亞則自在的躺在床上哼歌錄影片。她也發文和網友分享說，有經過的遊客直接貼在玻璃上張望，她覺得非常有趣，不過房間內的浴室還是有門和不透明的牆壁。

不少網友表示，雖然可以免費住宿，但是無法接受在房內的一舉一動要被陌生人看光光。一名網友就留言說，住在這間房間「就像在公共場合沒穿衣服一樣」。

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