快訊

NHK：前日相安倍演講時倒下 記者稱流血、聽到疑似槍聲

蔡阿嘎鬆口認「缺錢」 宣布賣掉6年房子還債

車流回堵7公里！國一南下鼎金系統聯結車、大貨車追撞 傷亡不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

38J巨乳網紅又惹議 破壞民宿後發起募款要網友幫忙買單

聯合新聞網／ 綜合報導
馬利亞破壞民宿後，卻上網募款要網友買單。圖擷自LAD BIBLE
馬利亞破壞民宿後，卻上網募款要網友買單。圖擷自LAD BIBLE

加拿大一名網紅日前到Airbnb住宿，隨後被指控破壞住處，遭屋主求償13000元加幣（約29萬8000元台幣）。現在這名網紅付不出錢，竟將腦筋動到「募款」上，在募款網站集資要網友幫幫忙。

LAD BIBLE報導，這名網紅自稱是「抹大拉的馬利亞」（Mary Magdalene）。她表示，自己是個「整形狂」，從21歲開始就不停整形，身上也佈滿刺青。除了外型令人難忘，她的行為也引發不少爭議。2021年時，馬利亞公開表示自己要接受陰道整形手術，把私密處整成「最肥大的妹妹」引發熱議。今年六月，馬利亞又鬧新聞，因為她在搭機時遭機組人員拒絕，氣得接受採訪為自己抱屈。她在受訪時表示，是因為自己有著38J的傲人胸部才被趕下飛機，認為機組人員太沒人性，種種行徑令人瞠目結舌。

不過近日馬利亞又再次惹禍上身。日前她到好萊塢旅行，租了一間Airbnb慶祝30歲生日，沒想到房東卻報警指控她破壞住處，並要求她支付13000元加幣，賠償遭損壞的物品。馬利亞為了支付這筆費用，在募資網站GoFundMe發起募資，要網友幫忙支付。這樣的處理方式引來不少批評，馬利亞也特地錄影聲明自己「沒有瘋」，只是懂得運用平台。

她在影片中表示，她知道自己要為這件事負起責任，但是既然有募資平台為什麼不用呢？難道大家出外時不也是會自願給小費，或到教堂奉獻嗎？影片中馬利亞還一再強調，網友應該「別怪懂得玩的玩家，要怪就怪遊戲制度」。目前馬利亞已經募集到1095加幣（約25000元台幣），還有不少網友聲援她，表示「馬利亞本來就沒做錯什麼事」。

募資 網紅

延伸閱讀

請完產假回公司被叫「部門唯一胖女人」 女子怒投訴

男子誤闖廢棄牙醫豪宅 「滿是假牙和針頭」場景宛如恐怖片

女子用頭髮植眉毛 「不斷變長」每個月都得修剪

天有異象？強烈風暴襲美 南達州天空整片「綠光罩頂」

相關新聞

《遊戲王》作者身亡：卡牌決鬥的無限回憶

「輪到我的回合，但決鬥卻是如此令人錯愕的結局...」風靡全球的日本知名卡牌作品《遊戲王》，作者高橋和希於今天7月7日證實，在沖繩名護市的岸邊身亡，享壽60歲。根據沖繩警方的資訊，前一天發現身穿浮潛裝備的男性屍體，後來才證實是高橋和希本人，死因目前還在調查中。然而消息在今天傍晚對外公開後，日本輿論一片震驚錯愕，沒想到創造卡牌動漫經典的高橋，竟然會以這樣的結局「永遠結束這一回合」。現實世界沒有「死者蘇生」的機會，《遊戲王》席捲全球至今的經典地位，已是粉絲心中的千年神話。

「想體驗背德快感」 日本男教師手機偷拍朋友更衣被停職

日本教壇又傳出性醜聞，一位男老師到友人家中作客的時候，企圖用手機偷拍女性朋友的更衣畫面，事件曝光後男子已被校方停職處分，網友們則對男子的行為，以及相關單位的處分議論紛紛。

38J巨乳網紅又惹議 破壞民宿後發起募款要網友幫忙買單

加拿大一名網紅日前到Airbnb住宿，隨後被指控破壞住處，遭屋主求償13000元加幣（約29萬8000元台幣）。現在這名網紅付不出錢，竟將腦筋動到「募款」上，在募款網站集資要網友幫幫忙。

敢住嗎？度假勝地全透明房間免費睡一晚 代價是被「看光光」

西班牙的伊比薩島（Ibiza）是全球知名的度假勝地，這座小島位於地中海西部，以精采的夜生活聞名，甚至還被稱作「夜店島」，不少遊客都喜歡到當地開派對、度假。當地一間飯店推出「免費住房」優惠，不過代價是要讓所有遊客「看光光」。

健康來得及／維他命神話破滅 β胡蘿蔔素恐增心血管死亡風險

每天吃維他命真的對身體好？最新研究指出，補充維生素D和E對預防心血管疾病與癌症沒有明確益處，而補充β胡蘿蔔素更有數據顯示，與肺癌和心血管死亡風險有關，打破「吃維他命就能強身」的迷思。

男攜麻入境印尼恐判15年 稱不知違法遭酸：幸好不是去新加坡

大麻雖在台灣被歸類為毒品，但它其實也具醫療功效，泰國政府因此於2019年修改毒品法，成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家，如今泰國民眾已能合法種植及擁有大麻，而娛樂用的大麻仍在禁止之列。豈料一名巴西男子將在泰國買的大麻攜帶至印尼峇里島，即便他表示自己不知道當地禁止持有大麻，但等著他的仍是印尼毒品法高達15年的有期徒刑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。