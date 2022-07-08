38J巨乳網紅又惹議 破壞民宿後發起募款要網友幫忙買單

加拿大一名網紅日前到Airbnb住宿，隨後被指控破壞住處，遭屋主求償13000元加幣（約29萬8000元台幣）。現在這名網紅付不出錢，竟將腦筋動到「募款」上，在募款網站集資要網友幫幫忙。

據LAD BIBLE報導，這名網紅自稱是「抹大拉的馬利亞」（Mary Magdalene）。她表示，自己是個「整形狂」，從21歲開始就不停整形，身上也佈滿刺青。除了外型令人難忘，她的行為也引發不少爭議。2021年時，馬利亞公開表示自己要接受陰道整形手術，把私密處整成「最肥大的妹妹」引發熱議。今年六月，馬利亞又鬧新聞，因為她在搭機時遭機組人員拒絕，氣得接受採訪為自己抱屈。她在受訪時表示，是因為自己有著38J的傲人胸部才被趕下飛機，認為機組人員太沒人性，種種行徑令人瞠目結舌。

不過近日馬利亞又再次惹禍上身。日前她到好萊塢旅行，租了一間Airbnb慶祝30歲生日，沒想到房東卻報警指控她破壞住處，並要求她支付13000元加幣，賠償遭損壞的物品。馬利亞為了支付這筆費用，在募資網站GoFundMe發起募資，要網友幫忙支付。這樣的處理方式引來不少批評，馬利亞也特地錄影聲明自己「沒有瘋」，只是懂得運用平台。

她在影片中表示，她知道自己要為這件事負起責任，但是既然有募資平台為什麼不用呢？難道大家出外時不也是會自願給小費，或到教堂奉獻嗎？影片中馬利亞還一再強調，網友應該「別怪懂得玩的玩家，要怪就怪遊戲制度」。目前馬利亞已經募集到1095加幣（約25000元台幣），還有不少網友聲援她，表示「馬利亞本來就沒做錯什麼事」。