男攜麻入境印尼恐判15年 稱不知違法遭酸：幸好不是去新加坡

大麻雖在台灣被歸類為毒品，但它其實也具醫療功效，泰國政府因此於2019年修改毒品法，成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家，如今泰國民眾已能合法種植及擁有大麻，而娛樂用的大麻仍在禁止之列。豈料一名巴西男子將在泰國買的大麻攜帶至印尼峇里島，即便他表示自己不知道當地禁止持有大麻，但等著他的仍是印尼毒品法高達15年的有期徒刑。

綜合外媒報導，近日一名25歲的巴西男子從泰國入境印尼峇里島時，試圖攜帶四個標有「SUPERMAO」（超高）的包裹通關，但在通過機場安檢的X光機時被查獲持有9.1克大麻，機場毒品調查組負責人Kadek Darmawan表示，「根據他的供述，他是在泰國購買的，因為之前他住在泰國，但他不知道印尼禁止大麻」，儘管如此，印尼警方仍根據當地的「毒品法」指控他進口和持有第一類非法毒品，當即將他關押在機場的拘留中心，後續該男子可能面臨15年的監禁和巨額罰款。

此消息一出，泰國皇家駐雅加達大使館也立刻發出聲明，警告泰國人民勿將大麻帶入印尼境內，否則可能面臨高達10億印尼盾（約198萬元新台幣）的罰款、5年以上監禁，情節嚴重甚至可能判處無期徒刑或死刑。雖然泰國公共衛生部早在6月17日就提醒國人不要攜帶大麻或大麻相關產品出境，不過根據泰國機場的說法，在泰國國內航班上攜帶大麻對於20歲以上的人來說是完全合法的。

對於該男子的境遇，多數網友質疑他不可能不知大麻在印尼非法，「各國都會對於泰國入境的班機特別注意查驗有沒有攜帶入境了，在入境前應該也都會再三強調提醒」、「不知道這種植物在印尼是非法的？不知道峇里島是印尼的人可能還比較多欸」、「可能不知道峇里島到底屬於什麼國家的吧」，也有人笑說，「幸好不是跑到新加坡」、「跑菲律賓…就這樣一輩子了」。

在台灣，大麻也仍被列為第二級毒品，根據聯合報報導，刑事局駐泰國聯絡官呼籲台灣民眾，赴泰國旅遊須謹記不能把含有大麻成分的產品攜帶回台，否則依照台灣「毒品危害防制條例」規定，持有者可處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金；意圖販賣而持有第二級毒品者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金；製造、運輸和販賣者，則處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1,500萬元以下罰金。