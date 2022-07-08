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「想體驗背德快感」 日本男教師手機偷拍朋友更衣被停職

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本教師偷拍友人遭停職，教育委員會代表出面謝罪。圖擷取自CBC電視台
一位日本教師偷拍友人遭停職，教育委員會代表出面謝罪。圖擷取自CBC電視台

日本教壇又傳出性醜聞，一位男老師到友人家中作客的時候，企圖用手機偷拍女性朋友的更衣畫面，事件曝光後男子已被校方停職處分，網友們則對男子的行為，以及相關單位的處分議論紛紛。

根據日本媒體「CBC電視台」報導，愛知縣日進市立西小學的24歲男性教師，在今年四月到朋友家裡拜訪時，將自己的手機設定成錄影狀態，並且放置在浴室之中，企圖偷拍女性友人的裸體。事件曝光之後，該男教師遭到30萬日幣（約相當於新台幣6萬5902元）的罰款。

愛知縣教育委員會也介入調查事件，男老師供稱，自己之所以犯案的原因，是因為「想體驗偷拍帶給他的背德快感」。這位男老師最終遭到停職3個月的處分，然而對於這樣的處理，許多網友都紛紛發聲抨擊。

不少網友就表示「什麼改善措施都沒有啊」、「這在一般企業就直接開除了」、「所以那位朋友是不知道，還是共犯啊」、「這幾個教育委員會的人當眾道歉，但他們恐怕不認識這位老師，甚至連跟老師都沒講過話吧？應該要由校長、副校長、學年主任和當事者本人出面才對」。

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