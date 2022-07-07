討厭大自然？日消防員長期在森林縱火 10年內狂燒48次

今年5月，日本青森縣階上町的森林發生火災。由於附近在近年來經常發生火警，因此引起相關單位的注意，近來調查後，發現引發火災的原因，竟然都是同一位公務員縱火導致。

根據日本媒體「日本電視台」報導，警方日前以違反森林法的罪嫌，逮捕了現年39的縱火犯小守陽貴。小守為階上町產業振興課的公務員，也承擔林業與畜產的相關業務，同時也具有消防團成員的身份。然而他在今年五月，卻在階上町兩處枯草中放火，導致附近的杉木林發生火警。

在小守縱火處的附近，自2013年以來就至少發生48件不明原因的火災，使得消防員疲於奔命。雖然終於抓到縱火的嫌犯，不過對於犯案動機還有待調查。居民們則意外引起騷動的元兇，竟然就是公家機關的人，町長荒谷也出面向大眾謝罪。

網友們則表示「犯人居然是意外的人」、「公務員外加消防員放火太扯了吧」、「以前好像也有消防員放火的事件」、「被燒掉的草木真可憐」、「是很討厭森林嗎」、「好在意動機是什麼」、「該不會是喜歡火吧」、「毫無公務員意識，價值觀完全沒了，應該重罰」、「町長謝罪怎麼還坐著啊」。