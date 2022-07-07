快訊

又多2個孩子！馬斯克據報跟旗下女高管生下一對雙胞胎

林智堅論文疑涉抄襲 藍委曝合約：侵犯智財權竹科應提告

高齡醫師多次謊報年齡續看診 針刺穿心臟害死病人

聯合新聞網／ 綜合報導
85歲的瑪曼因謊報年齡遭停職，且替一名48歲患者做骨髓檢查時，不小心刺穿心臟一名育有3子的母親，犯下過失殺人罪。圖擷自Daily Mail
85歲的瑪曼因謊報年齡遭停職，且替一名48歲患者做骨髓檢查時，不小心刺穿心臟一名育有3子的母親，犯下過失殺人罪。圖擷自Daily Mail

85歲的瑪曼醫師（Isyaka Mamman）因謊報年齡遭停職，且承認自己替一名48歲患者做骨髓檢查時，不小心刺穿心臟一名育有3子的母親，犯下過失殺人罪。

根據《每日郵報》報導，現年85歲瑪曼醫師承認自己2018年替48歲的帕分女士（Shahida Parveen）治療時，因為使用錯誤針頭進行高度侵入性的手術，且把針插錯位置，因而刺穿患者心臟。儘管患者丈夫曾要求瑪曼終止治療，但他仍未停手，導致患者在當天去世。

瑪曼的同事們都認為他應該在發生醫療疏失時，就接受偵辦且辦理退休，且面對該負起的責任。法官也批評聘僱他的醫院，認為瑪曼的年齡及擁有不良紀錄，怎麼還會留任這麼久。

瑪曼出生於奈及利亞農村，當時的農村並沒有出生登記制度，因此他的實際出生年份一直很有爭議。1965年瑪曼在奈及利亞獲得醫師資格，1991年開始在英國工作，而在醫師訓練時期，他的出生日期被訂為1936年9月16日，這表示他在當實習醫師時才21歲，而發生過失殺人醫療糾紛時是81歲。

但他向英國國民保健服務單位（NHS）提報時，卻下修自己的年齡，採用1941年作為出生年，等於他從16歲開始攻讀醫學院；大約在 2001 年，接近 65 歲的強制退休年齡時，瑪曼在申請歸化為英國公民時，又晚報了出生日期，變成1947年10月，這表示他開始醫學學位課程時只有10歲。

2004 年，綜合醫學委員會 (GMC) 判定他犯有嚴重的職業瑕疵行為，並因謊報年齡而被停職 12 個月。瑪曼因為年齡問題前後被醫院重新解僱，但隔年又回聘。2005年起被患者投訴檢查時過度用力造成不適而留下不良紀錄，同年又因骨髓抽取檢查，針插錯位置讓患者半身不遂。

瑪曼的年紀問題與治療方式問題逐漸浮現檯面，法院也因幾起醫療疏失介入調查，發現他多次謊報年齡，聘雇瑪曼的醫院奧爾德姆皇家醫院向家屬表示，他們為此疏失，向患者致上最高歉意。

延伸閱讀

女友每天顧孩只拿2萬薪水 男抱怨花錢反遭網酸：你好意思！

車主常給它上香、轎車停2年擺金紙貼「生人勿近」原因悚曝

影／參加婚宴太嗨忘情跳舞 大叔手揮仙女棒差點燒了場地

日本熱成這樣？電車驚見乘客穿「一條線短褲」 只遮了神秘地帶

相關新聞

高齡醫師多次謊報年齡續看診 針刺穿心臟害死病人

85歲的瑪曼醫師（Isyaka Mamman）因謊報年齡遭停職，且承認自己替一名48歲患者做骨髓檢查時，不小心刺穿心臟一名育有3子的母親，犯下過失殺人罪。

接觸到陽光、灰塵就忍不住吐 「世上最過敏男孩」保羅逝世

曾被稱為世界上過敏最嚴重的足球男孩，保羅（Paul Braithwaite）在20歲去世，他勇敢抗病的事蹟，讓不少他的球迷不捨，紛紛讚賞他是「最勇敢的男孩」。

女捐腎給17歲男友卻遭欺騙 網友勸：把腎拿回來

TikTok網紅科琳（Colleen Le）公開一支影片，表示自己捐腎給患有腎臟病的男友後，卻慘遭欺騙，讓她心痛不已，不僅帶著一顆破碎的心離開，還失去了腎臟。

髮線加速後移？英國植髮專家：哈利王子或會於40歲時完全禿頭

英媒7月4日引述英國植髮專家米塔爾（Manish Mittal）指，如果哈利王子（Prince Harry）不盡快採取行動，他可能會在40歲時完全禿頭。這位王子數個月前也曾就脫髮問題自嘲「我完蛋了」。

日本2022參院選：決戰國會的「明星大亂鬥」？

「號稱史上最激烈的『參院選』之戰，變成明星大亂鬥？」7月10日即將到來的第26屆參議院通常選舉，除了是岸田文雄內閣去年10月就任後將近一年的政治總結算，也是自民黨能否在近期內達成修憲目的的機會，不過根據最新的民調顯示，岸田內閣的支持度仍超過五成，而自民黨的支持度也有35.6%。

麥加朝覲睽違2年登場 英國男花11個月走7千公里連呼值得

本週抵達沙烏地阿拉伯聖城麥加參加年度朝覲的數十萬穆斯林中，沒人像英國53歲電氣工程師穆罕默德（Adam Mohammed...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。