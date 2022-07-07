高齡醫師多次謊報年齡續看診 針刺穿心臟害死病人

85歲的瑪曼醫師（Isyaka Mamman）因謊報年齡遭停職，且承認自己替一名48歲患者做骨髓檢查時，不小心刺穿心臟一名育有3子的母親，犯下過失殺人罪。

根據《每日郵報》報導，現年85歲瑪曼醫師承認自己2018年替48歲的帕分女士（Shahida Parveen）治療時，因為使用錯誤針頭進行高度侵入性的手術，且把針插錯位置，因而刺穿患者心臟。儘管患者丈夫曾要求瑪曼終止治療，但他仍未停手，導致患者在當天去世。

瑪曼的同事們都認為他應該在發生醫療疏失時，就接受偵辦且辦理退休，且面對該負起的責任。法官也批評聘僱他的醫院，認為瑪曼的年齡及擁有不良紀錄，怎麼還會留任這麼久。

瑪曼出生於奈及利亞農村，當時的農村並沒有出生登記制度，因此他的實際出生年份一直很有爭議。1965年瑪曼在奈及利亞獲得醫師資格，1991年開始在英國工作，而在醫師訓練時期，他的出生日期被訂為1936年9月16日，這表示他在當實習醫師時才21歲，而發生過失殺人醫療糾紛時是81歲。

但他向英國國民保健服務單位（NHS）提報時，卻下修自己的年齡，採用1941年作為出生年，等於他從16歲開始攻讀醫學院；大約在 2001 年，接近 65 歲的強制退休年齡時，瑪曼在申請歸化為英國公民時，又晚報了出生日期，變成1947年10月，這表示他開始醫學學位課程時只有10歲。

2004 年，綜合醫學委員會 (GMC) 判定他犯有嚴重的職業瑕疵行為，並因謊報年齡而被停職 12 個月。瑪曼因為年齡問題前後被醫院重新解僱，但隔年又回聘。2005年起被患者投訴檢查時過度用力造成不適而留下不良紀錄，同年又因骨髓抽取檢查，針插錯位置讓患者半身不遂。

瑪曼的年紀問題與治療方式問題逐漸浮現檯面，法院也因幾起醫療疏失介入調查，發現他多次謊報年齡，聘雇瑪曼的醫院奧爾德姆皇家醫院向家屬表示，他們為此疏失，向患者致上最高歉意。