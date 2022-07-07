接觸到陽光、灰塵就忍不住吐 「世上最過敏男孩」保羅逝世

曾被稱為世界上過敏最嚴重的足球男孩，保羅（Paul Braithwaite）在20歲去世，他勇敢抗病的事蹟，讓不少他的球迷不捨，紛紛讚賞他是「最勇敢的男孩」。

根據《太陽報》報導，保羅在嬰兒時間被醫師診斷出患有罕見且會讓人衰弱的嗜伊紅性食道炎（eosinophilic gastroenteropathy），當時他是第一個被診斷出患有這種疾病的英國人，也是1006年以來第一個有紀錄的病例。病症常讓他疲憊不堪，且當他接觸到陽光、草地、織品、灰塵跟動物時，都會出現嘔吐與皮膚過敏的現象，此外，他還對數十種食物過敏。

但保羅努力抗病的勇氣，讓喜歡踢足球的他，也獲得一大批球迷，甚至感動了英國著名節目主持人伊蒙（Eamonn Holmes），替保羅在他家後花園種草皮，讓他可以踢足球。

保羅的離去也讓媽媽凱莉（Kelly）傷心不已，她告訴《太陽報》她非常以兒子為榮，因為他最終仍與癌症奮戰。過去因為過敏症狀關係，他的皮膚都紅紅的，吃藥治療也讓他發展遲緩，即便已經20歲了，他的瘦弱身材還是只能穿10到11歲的衣服。

2008年即因罕見疾病而上過媒體的保羅，當時英格蘭足球主將卡佩羅曾寫信給他，並贈送一件簽名球衣，鼓勵保羅要保持堅強。母親凱莉表示，過去幾年保羅健康狀況惡化，他想過著正常生活，養狗、學開車、在街上晃晃或是吃其他食物，但完全不行，最後只能把自己藏起來。

保羅的父親達倫也說：「保羅愛曼聯，因此我們去看了一場比賽，雖然他很孤獨，但卻很開心，即便生命太短暫，但自始至終保羅想要的是跟正常人一樣。」