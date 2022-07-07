女捐腎給17歲男友卻遭欺騙 網友勸：把腎拿回來

TikTok網紅科琳（Colleen Le）公開一支影片，表示自己捐腎給患有腎臟病的男友後，卻慘遭欺騙，讓她心痛不已，不僅帶著一顆破碎的心離開，還失去了腎臟。

根據《鏡報》報導，科琳在自己的TikTok上，透過影片談論當時患有慢性腎臟病的前男友，17歲時必須進行移植手術才能存活，而當時自己不顧一切捐腎給他，前男友因此重生。但萬萬沒想到的是，捐腎後卻發現男友在這段感情裡欺騙她，讓她為這段感情所付出的努力全都白費。

科琳在影片中也描述了當時與男友戀愛時，有多刺激及讓人興奮，但後果卻讓她心碎又傻眼。不少網友看了她的故事，紛紛留言安慰她。有人鼓勵她：「你知道你愛人的能力是驚人的，你應該感到自豪」，另一位網友則說：「把你的腎拿回來」，有網友也不平地說：「若他能沒有你，他也可以不用你的腎臟就活下去」。

收到不少鼓勵與安慰的柯琳，則回應網友們：「大家不用擔心，我們已經分手了，我也5年多來沒有跟他接觸了。」