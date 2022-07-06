快訊

盤點歷年政壇「論文門」！他被通緝、她丟了碩士還挨告 唯獨他安全下莊

我國輸香港芒果檢出新冠病毒全部銷毀 農委會晚間回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

髮線加速後移？英國植髮專家：哈利王子或會於40歲時完全禿頭

香港01／ 房伊媚
威廉王子（左）與哈利王子皆有髮線後移問題。（路透資料照片）
威廉王子（左）與哈利王子皆有髮線後移問題。（路透資料照片）

英媒7月4日引述英國植髮專家米塔爾（Manish Mittal）指，如果哈利王子（Prince Harry）不盡快採取行動，他可能會在40歲時完全禿頭。這位王子數個月前也曾就脫髮問題自嘲「我完蛋了」。

《每日快報》（Daily Express）7月4日稱，米塔爾說：「根據哈利王子髮線後移的速度，他可能會在兩年內完全禿頭，他40歲的時候肯定會這樣。」

報道指，哈利王子會在9月迎來38歲生日，因此他距離米塔爾估計得出的「禿頭時間」已不遠，近年他的髮線不斷後移。

哈利王子今年4月為宣傳「不可征服運動會」（Invictus Games）而在荷蘭電視節目現身時，就曾就脫髮問題自嘲，當時節目內有人談到自己快將禿頭，哈利王子回應時戲稱「但你也比我慢，我已經...... 我完蛋了。」（But you're slower than me. I'm already…I'm doomed.）

多名英國王室男成員也面對髮線後移的問題，如哈利王子的哥哥威廉王子（Prince William）和父親王儲查理斯（Prince Charles）也有這個問題。

延伸閱讀：

哈里梅根發布愛女lilibet照片 坐溫莎堡草地賣萌過1歲生日

英女王登基70週年 哈里及安德魯王子將缺席御林軍校閱儀式

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

髮線加速後移？英國植髮專家：哈利王子或會於40歲時完全禿頭

英媒7月4日引述英國植髮專家米塔爾（Manish Mittal）指，如果哈利王子（Prince Harry）不盡快採取行動，他可能會在40歲時完全禿頭。這位王子數個月前也曾就脫髮問題自嘲「我完蛋了」。

日本2022參院選：決戰國會的「明星大亂鬥」？

「號稱史上最激烈的『參院選』之戰，變成明星大亂鬥？」7月10日即將到來的第26屆參議院通常選舉，除了是岸田文雄內閣去年10月就任後將近一年的政治總結算，也是自民黨能否在近期內達成修憲目的的機會，不過根據最新的民調顯示，岸田內閣的支持度仍超過五成，而自民黨的支持度也有35.6%。

麥加朝覲睽違2年登場 英國男花11個月走7千公里連呼值得

本週抵達沙烏地阿拉伯聖城麥加參加年度朝覲的數十萬穆斯林中，沒人像英國53歲電氣工程師穆罕默德（Adam Mohammed...

雪梨雨彈連炸4天終趨緩 當局警告仍不可掉以輕心

猛烈暴風雨系統導致澳洲雪梨部分地區連4天遭雨彈襲擊，今天的衛星畫面顯示這道系統雖逐漸北移，但河水水位仍未脫離警戒線，迫使...

鋪瀝青怕臭 俄羅斯公司加上草莓味讓整條路「香香的」

平常常見的馬路，通常是使用瀝青作為材料，不過常常在工人鋪路或修路時，都會聞到濃濃的味道。為了解決鋪路時帶來的惡臭，俄羅斯一家公司將「草莓香味」摻入瀝青中，鋪出一條散發草莓香味的道路。

日本產學合作 構思研究移居太空重力設施

為了讓人類未來能在月球與火星生活，日本京都大學與大型建設公司攜手構思能產生人類所需重力的太空居住設施，並朝實現開始進行共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。