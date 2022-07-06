髮線加速後移？英國植髮專家：哈利王子或會於40歲時完全禿頭

英媒7月4日引述英國植髮專家米塔爾（Manish Mittal）指，如果哈利王子（Prince Harry）不盡快採取行動，他可能會在40歲時完全禿頭。這位王子數個月前也曾就脫髮問題自嘲「我完蛋了」。

《每日快報》（Daily Express）7月4日稱，米塔爾說：「根據哈利王子髮線後移的速度，他可能會在兩年內完全禿頭，他40歲的時候肯定會這樣。」

報道指，哈利王子會在9月迎來38歲生日，因此他距離米塔爾估計得出的「禿頭時間」已不遠，近年他的髮線不斷後移。

哈利王子今年4月為宣傳「不可征服運動會」（Invictus Games）而在荷蘭電視節目現身時，就曾就脫髮問題自嘲，當時節目內有人談到自己快將禿頭，哈利王子回應時戲稱「但你也比我慢，我已經...... 我完蛋了。」（But you're slower than me. I'm already…I'm doomed.）

多名英國王室男成員也面對髮線後移的問題，如哈利王子的哥哥威廉王子（Prince William）和父親王儲查理斯（Prince Charles）也有這個問題。

延伸閱讀：

哈里梅根發布愛女lilibet照片 坐溫莎堡草地賣萌過1歲生日

英女王登基70週年 哈里及安德魯王子將缺席御林軍校閱儀式

文章授權轉載自《香港01》