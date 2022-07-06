鋪瀝青怕臭 俄羅斯公司加上草莓味讓整條路「香香的」

平常常見的馬路，通常是使用瀝青作為材料，不過常常在工人鋪路或修路時，都會聞到濃濃的味道。為了解決鋪路時帶來的惡臭，俄羅斯一家公司將「草莓香味」摻入瀝青中，鋪出一條散發草莓香味的道路。

據ODDITYCENTRAL報導，不久前一家波蘭公司曾提出改善瀝青氣味的想法，希望藉此改善道路工作人員的工作環境。6月30日，一家俄羅斯公司成功應用這項概念，在俄羅斯的聖彼得堡市鋪設「草莓味道路」。

該項目為俄羅斯政府「安全優質道路」計畫之一，為了實際檢驗「草莓瀝青」是否可行，承包商混合出300噸的草莓香味瀝青，並且成功鋪設長達700公尺的道路。俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）指出，不少人討厭鋪路時散發的氣味，因此承包商主動提出使用這項方法。

雖然目前不清楚是否會應用在其他區域，亦不清楚草莓的香味可以維持多久，不過根據承包商強調，添加草莓香味不會影響瀝青的品質，因此可以放心使用。