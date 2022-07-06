水上樂園玩滑索 女子從20公尺高空墜落慘死

以《純情房東俏房客》、《魔法老師》、《UQ Holder!》等作品擁有眾多粉絲的漫畫家赤松健，從去年2021開始，參與政治的動作頻頻。去年年底就表明將參選，捍衛「漫畫的表現自由」，而後他成為自民黨參議員比例代表制候選人的身份確定。今年2022年3月，他更在日本動漫與遊戲文化的象徵地秋葉原開設「赤松健事務所」，就動漫相關議題發表看法，傳達理念。7月10日，參議院選舉即將將投票，為了透過選舉宣傳理念，近日赤松健親身設計的紅白兩台「選舉痛車」瞬時成為媒體焦點。

2022-07-06 09:23