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水上樂園玩滑索 女子從20公尺高空墜落慘死
巴西一名23歲女子日前和男友到一處水上樂園遊玩，不料在進行高空滑索時從20公尺高空墜落，不幸身亡。
據《鏡報》（Mirror）報導，23歲的亞米麗（Yasmili Araujo）於本月2日時與友人及男友一行人到巴西里約布蘭科市的水上公園遊玩。當時她爬上高20公尺的鷹架，準備挑戰高空滑索，不過女子還來不及穿戴安全設施，就不小心踩空墜落。男友及同行友人全程目睹，醫護人員也立刻趕到現場協助救援。據現場醫護及消防人員指出，女子從20公尺的高度墜落，全身多處骨折，後來在送醫途中不幸心臟病發身亡。
消防隊員費爾南多（Eurico Fernando）指出，這項設施並未經過安檢核准，遊樂園在安裝後，就立刻開放讓遊客遊玩。事故發生後水上樂園已經暫時關閉該設施，並表示在調查結束之前不會重新開放設施。水上樂園隨後也發出聲明表示，將全力支持並協助家人處理後事，並且配合當局調查，暫時不會恢復營運。
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