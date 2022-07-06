請完產假回公司被叫「部門唯一胖女人」 女子怒投訴

生完孩子後，有些媽媽除了照顧孩子、回到職場工作重新適應之外，還要想辦法恢復身材。不過國外一名女子卻在請完產假後被主管羞辱是「部門唯一的胖女人」，讓她氣得向公司人資投訴。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，自己今年32歲，剛生完兒子。公司待遇很好，女子產假結束後回到工作崗位，發現公司換了新的經理。雖然這名經理看起來人很和善，不過他說話十分直接。某次公司同仁一起用午餐，經理在用餐時聊到該女子的體重，表示女子的外表看起來十分沒吸引力，是「部門唯一的胖女人」。

女子說因為剛生完孩子不久，身體的荷爾蒙還沒恢復，她一時情緒激動，在所有同事面前哭了出來，甚至一度停不下來。一位比較年長的同事忍不住出言斥責經理，表示懷孕生產是十分辛苦的過程，經理的言論非常不恰當。

女子表示，經理隔天打電話邀請她到一間高級餐廳用餐，可能是想要表示歉意，不過女子思考後決定婉拒。沒想到後來經理便在公司會議中邀請其他同事一起到餐廳用餐，特別聲明女子不會參加，因為「女子態度太傲慢」，不接受經理的道歉，「那就乾脆待在家吧」。

女子連番受辱，丈夫得知後也鼓勵她找其他工作。女子表示自己已經在該公司工作8年，網友都紛紛留言要她向公司人資部門投訴，女子也表示會採取相應措施。