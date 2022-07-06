隨手丟棄的環境傷害！研究證實：菸蒂是世上汙染最嚴重的塑膠垃圾

癮君子如何以更有公德心的方式對待菸蒂問題，是環境保護的重要關鍵……

抽完菸後隨手往水溝一扔、看似帥氣般丟在地上踩熄後便完全不理會、在車上吞雲吐霧後順手從車窗拋棄──這些你我在街頭幾乎隨處可見的癮君子習慣，可說是天天在社會的角落裡上演，對不少人來說，也許二手菸的問題還可以忍受、迴避，但隨手丟棄菸蒂的惡意行為，其實是非常令人詬病的習慣。

因為它不僅造成環境的極大危害，也以一種破壞生態的衝擊，影響著大自然。

事實上，通常我們聽到塑膠汙染時，也許你我首先浮現腦海的，主要都是寶特瓶、吸管、塑膠袋等，但《earthday》報導，其實真正嚴重的，是你我嚴重忽略的菸蒂問題，但它的關注程度，卻遠比造成的影響來得低上許多。

畢竟，它可能看起來很小，而且對環境無害，對許多癮君子而言，抽完菸後隨手丟棄是再簡單、自然不過的事。

這也導致菸蒂成了最常被人們亂扔的塑膠廢棄物，特別是在水溝、街頭、公園、垃圾桶周邊、海灘等──根據統計，全球每年被亂丟的菸蒂，就超過4.5兆個，成了世界上最多的塑膠垃圾。

誤會可大了 菸蒂才不會自然分解

許多癮君子在亂丟菸蒂時的理由，就是認為菸蒂可以自然分解，他們基於常理認為菸蒂是由棉、紙等成分製作而成，所以就算隨便丟棄也沒有影響，然而，菸蒂其實是塑料做的。

菸蒂很小、容易被忽視，但它們其實幾乎無所不在。且與許多人認知的相反，菸蒂並非無害，它的成分主要為一種人造塑料的醋酸纖維素、石棉纖維等，自然生物降解所需的時間非常久，對環境傷害巨大。

其箇中關鍵在於，當加工醋酸纖維素時，會因為化學作用形成一個不可生物降解的物質，而濾嘴在使用的過程中，會吸進各種有毒汙染物，而最終可能會由於生物累積，被人類自己吃下肚。

菸蒂毒素會長久留在自然環境中

專家表示，菸蒂大約需要10年的時間才能完全降解，但其所釋放的化學物質和毒素，可以持續殘留於土壤、水源中。

這些揮之不去的毒素主要包含砷（老鼠藥的成分之一）、鉛（會影響兒童大腦發育的毒素）、尼古丁，當這些有毒的成分隨著吸菸者隨手丟棄在水溝、車窗外時，毒素會漸漸地滲入自然系統，對環境構成極大威脅。

不僅如此，香菸對健康的傷害也甚大，香菸的主要成分為菸草，以紙捲成滾筒狀後點火吸取，由於其加入了大量添加物，包含焦油、尼古丁等，對身體有極大危害，主要會影響肺癌、心臟病等相關病症。

解剖發現生物體內經常有菸蒂的痕跡

科學家解剖研究發現，在死亡的海鳥、海龜、魚類和海豚體內發現菸蒂的狀況並不少，更有多項證據揭露，從菸蒂中釋出的有毒化學物質，對淡水和海洋魚類是致命的。

然而，大部分人們吸菸後所產生的菸蒂，常常在丟入水溝後順著水源流向大海；這小小的菸頭，傷害比你想像的還致命。

專家強調，為了確保菸蒂能正確的進入垃圾桶或送往廢棄物處理場，所有的吸菸者應該都嚴格勵行只在吸菸區抽菸的行為，並把菸蒂丟在垃圾桶，或隨身攜帶小型菸灰缸等，不讓菸蒂落地。

戒菸其實是一勞永逸的辦法

根據美國（USA）海洋保護協會統計的數據，自1980年代以來，它們就已經蒐集了超過6000萬個菸蒂，這數量遠遠地超過了塑膠袋、食品包裝、寶特瓶與吸管的數量。

專家強調，無論是出於懶惰、無視或道德感不足，大多數隨處亂扔菸蒂的抽菸者，並沒有意識到他們的行為對地球傷害有多麼巨大──而且這不僅是對自然而言，對自我健康的危害也相同。

專家呼籲，最根本解決菸蒂的方法，關鍵在於奉勸癮君子戒菸，若真的必須抽，也務必讓自我在菸蒂不落地的道德感上，有著更深切的責任心。

其次，政府可以呼籲禁止在任何禁菸區吸菸，以避免隨意丟棄的行為，導致垃圾直接漂進大海；若再加上教育的呼籲，讓吸菸者以擁有公德心的方式處理菸蒂。

（本文出自2022.7.5《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）