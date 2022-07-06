魯莽男捕蛇後炫耀嬉戲 遭蟒蛇纏頸險窒息死 撿回一命打蛇報復

千萬不要用生命開玩笑！印尼1名男子為了炫耀自己捕捉到蟒蛇，竟然把蛇纏在頸上炫耀，其間蟒蛇收緊身體把他勒暈，險些窒息喪命，場面非常驚險。幸得母親及鄰居幫助，把蛇甩開，他才撿回一命！然而他逃過一劫還不知足，還用木棍追打逃離的蟒蛇，將牠活活打死。

綜合外媒報道，意外的相關影片於6月22日被上傳到網上，當時印尼1名男子在家附近抓到了一條超過1米長的粗壯蟒蛇，知道蟒蛇無毒，便放在身上把玩。後來更一手抓住蛇頭一手抓住蛇尾，大膽地把蟒蛇纏在頸上，在家門前來回踱步。其間他讓家人及鄰居拍下影片，沒想到蟒蛇突然縮緊，把他勒暈過去。幸好有鄰居幫忙，他才沒有窒息死亡。

從網上流傳的影片可見，赤裸上身、下身穿黃色短褲的中年男子一開始還意氣風發地把弄纏在頸上的蟒蛇，隨後突然開始皺眉，數次抓住蛇頭試圖把牠提起拉離脖子，但屢試不果。此時蟒蛇開始愈纏愈緊，男子已是呼吸困難，面容扭曲，根本無法把蟒蛇從身上甩下。旁觀的人開始意識到不對勁，這時男子步履不穩地向鏡頭外走去，下一刻就傳來人們緊張的呼救聲，原來男子已經被勒暈倒地。

一名身穿黃色連衣裙的女子，據悉是男子的母親，拿着白色毛巾在揮動。只見此時男子已經趴在地上，雙腿輕蹬了一下，左手垂放身側，全身明顯已經軟綿無力。男子母親慌忙地用毛巾蓋住蛇身，跑出小巷求救，而蟒蛇就漸漸鬆開男子的脖子。有2名男鄰居上前幫忙，1人掀開毛巾抓住蟒蛇，另1人就幫忙扶起男子。這時男子似乎終於喘過氣來，掙扎着爬起，而影片仍不時傳來女人們的尖叫聲。鏡頭晃動，男子已然站到家門處，而蟒蛇此時亦已退至他的肩膀處。男子粗喘一口氣，男鄰居幫忙一人一端地抓着蟒蛇，此時第1段影片結束。

隨後第2段影片可見蟒蛇已被甩到地上，正急着遠離人群。一開始被纏暈的男子難得逃過死劫，竟然不是趕緊就醫，而是回屋取出一根粗長木棍，氣呼呼地追打蟒蛇「報仇」洩忿。在影片最尾，蟒蛇已經一動不動，似是被打死了。

影片在網上傳開後，不少網民都斥責男子行事乖張魯莽，「旁邊如果沒有人你早就死了」、「根本是在玩命！」、「如果最後打蛇時被牠咬死就糟糕了！」、「聽到他母親的尖叫聲就令人心酸，都已經是大叔了還不成熟」。

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文章授權轉載自《香港01》