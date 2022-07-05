同事也受害…偷拍性愛片、竊百人私密照 「色情成癮」醫落網

當理性無法控制慾望的衝動時，恐會鑄成大錯。英國一名醫師透過藏在電動牙刷中的針孔攝影機，偷拍十多人洗澡、如廁甚至性愛影片，更被起底在11個月內點擊、瀏覽色情網站超過1萬9400次，即使他落網後承認自己有「色情成癮」問題，仍被法官撤銷醫師執照。

根據「每日郵報」報導，來自英國諾里奇（Norwich）的戈達尼亞醫師（Dr Vinesh Godhania），因為長年付費使用一款數據洩漏的搜尋引擎，於2020年11月遭警方逮捕。

警方調查發現，戈達尼亞駭進上百名受害者的iCloud帳戶，竊取私密影像後再於網路上交易、散布，其中有23人甚至是戈達尼亞的同事。此外，警方還發現在戈達尼亞擔任醫師的8年期間，他透過在電動牙刷安裝針孔攝影機，偷拍如廁、洗澡和性愛畫面等，受害者除了室友、17名訪客，甚至有一名是醫院患者。檢方表示，戈達尼亞犯罪時間橫跨2012年到2020年，潛在受害者恐多達2千人。

此外，警方搜查戈達尼亞電腦時，還發現他在2020年1月到2020年11月期間，瀏覽色情網站超過1萬9400次。

落網後戈達尼亞致函法官與緩刑機構，他表示自己從16歲開始就有「色情成癮」的問題，不過即使從20多年就受此問題困擾，戈達尼亞仍沒有試圖尋求幫助。

最後，法庭認為戈達尼亞利用自己的醫師身分取得他人信任，而持續多年犯罪行為更是預謀犯案，因此被判有期徒刑2年8個月，醫師執照也遭撤銷。